Ima li izbornih nepravilnosti u Tuzli: U čiju korist i na čiju štetu?

Proces prebrojavanja glasova i njihov unos u Tuzli nije završen. U ponedjeljak su na web stranici Centralne izborne komisije BiH bili jedni rezultati za Gradsko vijeće, a u utorak drugi. U Stranci demokratske akcije navode da im se oduzimaju glasovi iako su sada uneseni podaci sa više biračkih mjesta. Nosilac liste ove stranke priča nam da su mu preko noći ”nestali” glasovi.

”Jučer vidim da je meni kao kandidatu pojedinačno umanjeno 88 glasova i to tamo na mjestu gdje je moja ulica, moja mahala, to je apsurd, to je nemoguće”, navodi Šefik Husić, predsjednik Gradskog odbora SDA Tuzla.

Isto su primijetili i članovi Demokratske fronte. Kažu da postoje brojne nepravilnosti, koje se dešavaju iz procesa u proces. Takve nepravilnosti su, prema riječima na njihovu i štetu nekoliko stranaka s kojima imaju dobre, moglo bi se reći, partnerske odnose.

”Sedmog oktobra politički subjekti SDA, DF, NES, BOSS, BH Zeleni su imali više glasova i to je objavljeno kod ažuriranja u 13:49 sati na stranici CIK-a, 8. oktobra imaju manje, ali zato više glasova imaju SDP, Tuzlanska alternativa, Naša stranka, PDA”, ističe Žarko Vujović, predstavnik Gradskog odbora DF-a Tuzla.

Prema riječima Vujovića, time se ide u korist vladajućih struktura u Tuzli. S tom konstatacijom se slažu i u SDA.

”Treba nagurati PDA i NIP-u po jedan mandat da pređu cenzus na uštrb ovih, da bismo imali 16 ili 17 u Gradskom vijeću koje će podržavati gradonačelnika”, ističe Vujović.

Predsjednik Gradskog odbora SDA Tuzla kaže da cijeli grad zna da neke stranke nisu mogle preći izborni prag, a da se sada pojavljauju kao neko ko ima jednog ili dva vijećnika.

”To je očigledno štimanje većine u Gradskom vijeću”, naglašava on.

Predsjednik Bosanske stranke je mišljenja da je ono što se dešava sa izbornim rezultatima u Tuzli krivično djelo i da je potrebna hitna reakcija Tužilaštva TK.

”Radi se o povredi Krivičnog zakona FBiH član 198. – izborna prevara gdje je definisano da je krivotvorenje izbornih rezultata pogrešno upisivanje broja glasova ili pogrešno brojanje. Ovdje je evidentno na štetu stranaka koje nisu u koalicionim vezama sa strankama na vlasti na državnom i federalnom nivou, odnosno strankama Trojke. Tu smo i mi, i mi imamo manje”, ističe Mirnes Ajanović, predsjednik BOSS-a.

Manje glasova ima i Stranka za BiH. Kako navode u saopćenju, tražit će i prebrojavanje glasova sa svih biračkih mjesta.

”Još jednom se nastavlja praksa krađe izborne volje građana Tuzle. Gradska izborna komisija Tuzla djeluje u nekom paralelnom sistemu izvan okvira Centralne izborne komisije (CIK). Tako se na stranici CIK-a shodno djelovanju GIK-a mijenjaju glasovi pojedinih političkih subjekata, uključujući i Stranku za BiH, a u korist nekih drugih. Takva praksa je nedopustiva i narušava izbornu volju naših sugrađana”, navode u saopćenju iz Stranke za BiH.

Ponovno brojanje glasova na području cijelog grada tražit će i DF. MUP-u Tuzlanskog kantona su podnijeli prijavu zbog sumnje na neregularnosti, kao i Centralnoj izbornoj komisiji. Tražili smo stav i Gradske izborne komisije, iz koje nisu htjeli komentarisati natpise i optužbe stranaka. U informaciji koja je objavljena na web stranici Grada, navode da timovi koje je imenovala Komisija, vrše prebrojavanje glasova po naredbi CIK-a, u cilju pravilnog utvrđivanja i objedinjavanja utvrđenih rezultata.