IMPAKT nastavlja sa podrškom: Fatima iz Tuzle kroz svoju ideju planira dovesti turiste iz Emirata u TK

Fatima je jednu godinu provela živeći u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Tada je uvidjela interes tamošnjeg stanovništva za putovanjima u Bosnu i Hercegovinu i došla je na ideju da osnuje Turističku zajednicu, čiji fokus rada će biti na promovisanju naše zemlje stanovnicima Emirata, kao i organizovanje putovanja.

“Zanimljiv je podatak da je u 2022. godini skoro četiri miliona građana iz Saudijske Arabije posjetilo BiH i sve je to u porastu, a moj cilj jesu golf zemlje. Moja poznanstva koja sam tamo ostvarila pokazuju da oni hoće da upoznaju Bosnu i Hercegovinu. Moja namjera je da promovišem Tuzlanski kanton”, kazala je Fatima Bajrić.

Svoju ideju predstavila je Investicijskoj fonadciji IMPAKT koja daje podršku za razvoj biznisa. Isto je učinila i Sadika iz Tuzle, koja ima ideju da otvori studio za fizioterapiju.

“Najbitnija stvar na koju ću se bazirati je edukacija pacijenata, bazirat ću se na radno aktivno stanovništvo i raditi sa kompanijama koje imaju velike finansijke gubitke zbog čestih bolovanja svojih radnika”, rekla je Sadika Hasančević.

Investicijska fondacija IMPAKT već godinama prepoznaje biznis ideje i podržava mlade u njihovoj realizaciji. Zajedno sa IMPAKT-om, podršku daju i Grad Tuzla, te resorna ministarstva.

“Ove godine smo uspjeli tri puta organizovati poziv, realizovati obuku i doći do procesa u kojem se donosi odluka o finansiraju kandidata”, kaže Alma Halilović, pomoćnica gradonačelnika u Službi za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu

“U ovoj godini u okviru Budžeta TK na poziciji Ministarstva privrede je izdvojeno 73 hiljade KM koje su udružene zajedno sa sredstvima IMPAKT-a i još četiri jedinice lokalne samouprave u TK”, dodaje Erna Kusturica, pomoćnica ministra privrede TK

A osim finansijske, stručnjaci iz IMPAKT-a daju i mentorsku podršku za što bolji razvoj biznisa.

“Dakle oni su zajedno sa mentorskim timom radili zajedno na izradi poslovnog plana, utvrdili izvodivost ideja i poslovni plan kako bi se napravili održivi biznisi”, rekla je Mirela Omerović, ekspertica za razvoj i poduzetništvo Investicijske fondacije IMPAKT.

Takav plan ima i Mirza, čija ideja da otvori sportski centar kakvog nema u Tuzli se polako bliži realizaciji.

“Bit će jedan centar gdje ćemo imati pet vrsta borilačkih sportova, koji će biti zaokruženi, od dječijeg programa do programa za odrasle, plus gym za pripremu amatera i profesionalih sportista, plus rehabilitacija”, kazao je Mirza Karač.

Oni mladi čije ideje budu prepoznate kao najbolje, dobit će bespovratna sredstva od 5.000 KM kako bi pokrenuli biznis. Samo u ovoj godini, IMPAKT je podržao više od 20 biznis ideja u Tuzli, a plan je da u idućoj godini ta cifra bude još veća.