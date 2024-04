Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine okupio je, u partnerstvu s Uredom Svjetske zdravstvene organizacije u BiH, stručnjake u oblasti imunizacije da bi na skupu u Evropskoj sedmici imunizacije razmijenili znanja i iskustva, osnažili partnerstva, osvrnuli se na aktuelnu epidemiološku situaciju i poslali poruku da je imunizacija najbolja mjera kojom se utječe na smanjenje obolijevanja i umiranja od zaraznih bolesti.

Voditelj Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti Federalnog zavoda Sanjin Musa istaknuo je da se ovogodišnja sedmica imunizacije obilježava u trenutku kad su registrirane dvije epidemije zaraznih bolesti, koje se mogu spriječiti vakcinacijom u Federaciji BiH. To je epidemija morbila i velikog kašlja.

– Do ove sedmice, imamo registriranih više od dvije hiljade slučajeva obolijevanja od morbila. To su uglavnom djeca predškolskog i školskog uzrasta. Među oboljelim, svako sedmo oboljelo dijete je hospitalizirano. Nažalost, registriramo i vrlo ozbiljne komplikacije koje idu uz to oboljenje – kazao je prof. dr. Musa, na konferenciji za novinare prije skupa.

Za epidemiju velikog kašlja kaže da im je prijavljeno više od 500 slučajeva obolijevanja od te bolesti. To su također primarno djeca predškolskog i školskog uzrasta.

Smatra da su te brojke i nešto veće, s obzirom da u odrasloj populaciji ta bolest možda ne bude ni prepoznata i ne dijagnosticirana. Sa žalošću konstatira i prijavljena dva smrtna slučaja, uslijed komplikacija oboljenja velikog kašlja.

– Tokom cijele godine ukazujemo na važnost imunizacije. Glavni razlog zašto dolazi do epidemija oboljenja, koja se mogu prevenirati vakcinacijom, jesu nedovoljni imunizacijski obuhvati zabilježeni prethodnih godina, prije svega za vrijeme pandemije. Ove brojke govore o ozbiljnijoj situaciji, u kojoj se trenutno nalazimo, kad se radi o vakcinopreventabilnim oboljenjima – kazao je.

Ističe da je imunizacija jedan od najznačajnjih oblika, kojim roditelj može zaštititi svoje dijete od potencijalno ozbiljnih oboljenja.

– Imunizacija je zajednička obaveza sustava školstva i zdravstva, kao i roditelja koji pravovremeno treba da dovedu dijete na imunizaciju. Samo zajedničkim aktivnostima možemo popraviti imunizacijski obuhvat i spriječiti javljanje tih oboljenja u epidemijskom obliku – kazao je prof. dr. Musa.

Direktor Direktor Zavoda za javno zdravstvo FBiH Siniša Skočibušić kaže da je cijepljene veliki civilizacijski doseg, velika vrijednost prije svega za djecu koja se tako štite od zaraznih bolesti.

– Ne smijemo podleći bilo kakvim lošim informacijama, koje zapravo nisu tačne i imaju dugoročne posljedice na tu djecu. Svim roditeljima, i svima zainteresiranima, na raspolaganju smo za informacije, da ih plasiramo dodatno. Vodimo računa o svim aspektima imunizacije, zajedno sa našim partnerima, a imunizacijski program u FBiH je na visokoj razini iako imamo još prostora za povećanje opsega, s obzirom da mi vakcinišemo protiv deset bolesti dok se u Evropi i razvijenim zemljama svijeta cijepe protiv 15 i više bolesti – istaknuo je.

Dodaje da ‘vakcine koja mi koristimo, koriste se i u najrazvijenijim zemljama, te nema prostora za zabrinutost’. Kako je kazao, vakcine su pod nadzorom Agencije za lijekova u Bosni i Hercegovini, Zavoda za javno zdravstvo FBiH….

Šef Ureda Svjetske zdravstvene organizacije u BiH Erwin Cooreman ističe da je važno oduprijeti se neutemeljenim, čak zlonamjernih informacijama, zabilježenim tokom imunizacije protiv COVID -19, a proširile su se i na ostale vakcine.

– Tome se moramo oduprijeti, raditi na tome da do svih dopru tačne i provjerene informacije. Velika je uloga medija u tome. Radi se o ponovnom uspostavljanju povjerenja, prvo u vakcine (jer vakcine djeluju i to je dokazano), u medicinsko osoblje, te u one koji stvaraju zdravstvene sisteme i zdravstvene politike a to su donosioci odluka. BiH nije sama u tome, tu smo mi iz WHO, kolege iz UNICEF-a, kao i ostali. Zajedno ćemo doprinijeti da nivo procijepljenosti bude ne samo na onom prije COVID-19, nego čak i višem – poručio je, među ostalim, dr. Cooreman.

Predstavnica UNICEF-a za BiH Veronika Vashchenko, između ostalog, želi da u 2024. godini UNICEF pojača saradnju sa Zavodom za javno zdravstvo FBiH, da zajednički rade na osiguranju sigurne budućnosti djece i da obezbijede da ne obolijevaju od onih bolesti koje se mogu prevenirati.

Zavod za javno zdravstvo FBiH okupio je u Sarajevu, na okruglom stolu službenog naziva “Suvremeni momenti imunizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine”, međunarodne partnere, predstavnike kantonalnih zavoda i drugih zdravstvenih ustanova.

Evropska sedmica imunizacije obilježava se u posljednjoj sedmici aprila, a stručnjaci Zavoda dijelili su danas ispred zgrade te ustanove edukativno-promotivne materijale i odgovarati na pitanja o imunizaciji.

