Inkluzija i zapošljavanje osoba s invaliditetom i dalje prioritet

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom FBiH, povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, ističe važnost kontinuiranog rada na unapređenju položaja i prava te kategorije stanovništva u bh. društvu.

– Ovaj dan podsjeća nas na važnost zajedničkog djelovanja u uklanjanju prepreka i izgradnji inkluzivnog društva u kojem su svi ravnopravni, a svaki pojedinac cijenjen – poručio je direktor Fonda Ahmet Baljić.

Fond, osnovan 2010. godine, više od decenije posvećeno radi na jačanju sistema profesionalne rehabilitacije i otvaranju održivih prilika za zapošljavanje osoba s invaliditetom. Njegova misija je jasna – stvaranje uslova za potpunu radnu i socijalnu integraciju, ali i aktivno učešće osoba s invaliditetom u svim segmentima društvenog života.

Baljić podsjeća da zakon precizno propisuje obavezu poslodavaca – na svakih 16 zaposlenih potrebno je zaposliti jednu osobu s invaliditetom ili, ukoliko kvota nije ispunjena, uplatiti poseban doprinos. Međutim, ni nakon 15 godina ovaj mehanizam nije zaživio u praksi zbog nedostatka efikasne kontrole.

– Tržište rada i dalje pokazuje skroman interes za zapošljavanje osoba s invaliditetom, uprkos povećanim stimulacijama. Mnogi poslodavci zanemaruju zakonske obaveze i ne doprinose stvaranju inkluzivnog radnog okruženja. Zbog toga osobe s invaliditetom najčešće utočište pronalaze u organizacijama i zaštitnim radionicama. Neprovođenje kontrole posebnog doprinosa više nije samo pravni, već i ozbiljan izazov društvene odgovornosti – naglasio je Baljić.

U tom kontekstu, ohrabruje najava Federalnog ministarstva rada i socijalne politike da su završene izmjene i dopune Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom te upućene na obavezna mišljenja nadležnih institucija.

– S velikim interesom očekujemo završetak parlamentarne procedure i što skorije usvajanje zakona. Moderniziran zakonski okvir omogućit će jasne mehanizme nadzora, dodatno potaknuti poslodavce i osigurati dugoročnu stabilnost zaposlenosti osoba s invaliditetom – naveo je direktor Fonda.

Baljić je pozvao poslodavce da zapošljavanje osoba s invaliditetom prepoznaju kao priliku za vlastiti rast i unapređenje poslovanja.

– Prepoznajte stručnost, sposobnosti i kreativni potencijal osoba s invaliditetom. Njihovo uključivanje obogaćuje radne timove, jača konkurentnost i doprinosi društvenoj odgovornosti kompanija – dodao je Baljić.

Kroz javne pozive objavljene u septembru 2025. godine, Fond je izdvojio ukupno 16 miliona KM za profesionalnu rehabilitaciju, očuvanje i otvaranje novih radnih mjesta, te dodjelu novčanih poticaja za zapošljavanje i samozapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Podrška je obuhvatila 2.740 osoba sa invaliditetom kroz 313 novčanih stimulansa i 598 razvojnih programa širom Federacije BiH. Konkretno – 382 osobe zaposlene kroz novčane stimulanse i razvojne programe, 1.050 osoba kojima je sačuvano radno mjesto, 389 podržanih samostalnih djelatnosti, 870 osoba obuhvaćeno razvojnim programima

35 osoba u profesionalnoj rehabilitaciji, te 14 osoba čiji je angažman održan kroz posebne programe organizacija OSI