Inspektori FUZIP od marta izvršili 2.900 pojačanih inspekcijskih nadzora u FBiH

U skladu s Programom pojačanih inspekcijskih nadzora na području svih kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine za period mart-avgust 2022. godine, inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove su u periodu od 14.3. do 14.6.2022. godine izvršili ukupno 2.900 inspekcijskih nadzora i 63 kontrolna nadzora, u okviru kojih su evidentirani prekršaji koji podrazumijevaju izdavanje 1.283 prekršajnih naloga u iznosu od 1.863.926,00KM. Evidentiran je iznos od 822.401,42KM na ime naknada za vode, šume, ceste i zrak, izrečena su 84 rješenja o privremenoj zabrani rada licima i subjektima koji su poslovali bez odgovarajuće dokumentacije, a subjektima nadzora kod kojih su uočena manja odstupanja izdata su 342 rješenja o otklanjanju nedostataka, te zbog propusta neće biti prekršajno sankcionirani ukoliko iste blagovremeno otklone.

Od kontrolisanih 550 radnika, zatečeno je 26 radnika na crno. U kontrolama temeljem Zakona o fiskalnim sistemima FBiH utvrđeno je da svaki od 1.074 kontrolisana subjekta posjeduje fiskalnu kasu, dok 172 subjekta u trenutku nadzora nisu izdavala fiskalne račune, zbog čega će biti prekršajno sankcionirani. Kazne za neizdavanje fiskalnog računa propisane su Zakonom o fiskalnim sistemima FBiH, a kreću se u rasponu od 2.500KM do 20.000KM za pravno lice – obveznika, od 1.000KM do 3.000KM za odgovorno lice u pravnom licu, te od 3.000,00KM do 10.000,00KM za poduzetnika.

U pojačanim nadzorima koji će trajati do 19.8.2022. godine učestvuje u prosjeku 40 federalnih inspektora Federalne uprave za inspekcijske poslove.