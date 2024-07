Integracija u unutrašnje tržište električne energije EU je naš prioritet

U okviru ministarskog savjeta Energetske zajednice koji se održava u Banja Luci iskoristili smo priliku da, kao delegacija Bosne i Hercegovine, razgovaramo sa direktorom Energetske zajednice Arturom Lorkowskim. Na sastanku su prisustvovali svi akteri relevantni za pregovore Bosne i Hercegovine s Energetskom zajednicom, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, direktor Nezavisnog operatora sistema Bosne i Hercegovine i nadležni entitetski ministri.

Direktor EZ je izrazio sumnju da će Bosna i Hercegovina uspjeti ispuniti sve obaveze neophodne za izuzeće od primjene prekograničnog mehanizma za karbonsku prilagodbu (CBAM). Međutim, mi smo ga upoznali s opredjeljenjem i naporima koje entitetski i državni organi provode po pitanju ispunjenja svih uvjeta. Svjesni smo toga da nesuglasice koje imamo oko još nekih pojedinosti moramo što prije riješiti jer ćemo u suprotnom svi imati negativne posljedice i snositi odgovornost za štetu koju time prouzročimo privredi i građanima.

-Federacija BiH se zalaže za donošenje zakona o električnoj energiji na državnom nivou i to čim prije. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je poduzelo sve što je bilo do nas da ispoštujemo zahtjeve Energetske zajednica. Za sve nas je vrlo bitno da spriječimo plaćanje penala vezano za CBAM, a nakon današnjeg sastanka sam siguran da to vrlo brzo možemo uraditi. S kolegama Đokićem i Košarcem dogovoreno je da u narednim danima dogovorimo posljednje detalje vezane za ovaj Zakon, kako bismo isti mogli pustiti odmah u dalju proceduru, sa posebnim akcentom na osnivanje berze električne energije u BiH, kazao je federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić.

Prekogranični mehanizam za karbonsku prilagodbu (CBAM) je karbonska taksa koju će plaćati svi privredni subjekti čija proizvodnja se temelji na korištenju električne energije koja je proizvedena iz fosilnih goriva. To će značiti da će cijena električne energije za njh biti uvećana za iznos takse. Ukoliko Bosna i Hercegovina ispuni sve uvjete za izuzeće od primjene CBAM-a onda će sredstva od taksi ostajati u BiH nama na upravljanje i ulaganje u projekte obnovljivih izvora energije, a u suprotnom će taj novac ići u budžet Evropske unije.