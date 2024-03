/INTERVJU/ Adrian Leon Barišić: Neće biti lako protiv Ukrajine; najviše boli utakmica protiv Portugala

/Razgovarala: Jasmina Ibrahimović/

U intervjuu za RTV Slon Adrian Leon Barišić, nogometni reprezentativac Bosne i Hercegovine i igrač FC Basel, govorio je o predstojećem susretu Zmajeva sa selekcijom Ukrajine, svom pozivu u reprezentaciju, kao i utakmici koja je na njega ostavila poseban uticaj.

Ponovo si se našao na spisku selektora za predstojeće utakmice baraža Evropskog prvenstva, međutim prvu utakmicu ćeš morati propustiti zbog povrede. Prvi protivnik selekcije Bosne i Hercegovine u polufinalu baraža Evropskog prvenstva je selekcija Ukrajine koja posjeduje određeni kvalitet i zvučna imena u ekipi. Šta očekuješ od te utakmice i šta je prema tvom mišljenju ključno u takvim mečevima kako bi se na kraju postigao željeni rezultat?

„Uvijek je čast pronaći se na popisu izbornika, pogotovo kada se radi o ovako važnim utakmicama kao što je ova sljedeća ili sljedeće dvije ukoliko prođemo Ukrajinu. Što se tiče selekcije Ukrajine, znamo da su vrlo dobra ekipa, imaju strašne pojedince, možda ne u rangu nekih 10 najboljih reprezentacija svijeta, ali u Evropi bih ih sigurno svrstao u top 12 reprezentacija. Imaju čini mi se devet igrača koji igraju u ligama petice i imaju značajnu ulogu u svojim timovima, a i dosta igrača Shakhtara. Svi znamo da je Shakhtar stvarno jedan kvalitetan klub koji uvijek igra evropska takmičenja tako da neće nam biti lagano s njima, ali kao što smo do sada vidjeli, nijedna utakmica nije lagana tako da neće biti ni ova“.

Za A selekciju nastupaš od 2023. godine, odnosno u maju si upisao svoj prvi nastup, a od tada si odigrao nekoliko reprezentativnih utakmica. Koja utakmica je za tebe bila posebno zahtjevna i zbog čega?

„Do sada sam odigrao, mislim četiri utakmice za reprezentaciju, trebalo je biti i više nastupa, ali sam propustio okupljanje u 9. i 11. mjesecu. Što se tiče dosadašnjih utakmica, neke su bile gore, neke bolje, ali utakmica koja definitivno najviše boli jeste ona protiv Portugala. Gubiti 5:0 na poluvremenu je bilo vrlo poražavajuće moram priznati. Mi nismo imali baš dobar dan, a oni su taj dan stvarno odigrali sve svoje akcije savršeno, svaku kontru, svaki napad i kada su u takvom raspoloženju jako ih je teško zaustaviti. Iz te utakmice smo izvukli pouke i nadam se da ćemo sve te neke pouke iz ovih kvalifikacija, koje smo moram priznati jako slabo odigrali, primijeniti na ovo sljedeće okupljanje i odigrati bolje“.

Kako se ti nosiš s pritiskom na terenu i šta ti daje najveću motivaciju?

„Igranje za reprezentaciju je velika čast i mislim da je to želja svakog nogometaša, ali to je istovremeno i veliki pristisak jer vam je stvarno stalo do reprezentacije i da odigrate što bolje za svoju zemlju. Nekada u svom tom pritisku i toj svoj želji da odigrate dobro izgorite, ali to su sve lekcije koje sa više utakmica se naučite nositi s tim i postanete puno otporniji na to i puno mirniji. Najveću motivaciju crpim iz članova svoje porodice, oni su uvijek uz mene i znam da šta god da bude, odigrao dobro ili loše, da će mi oni uvijek čuvati leđa“.