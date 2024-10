Intervju s Begom Gutićem: Mandat pun promjena i izazova

Bego Gutić, načelnik općine Banovići, koji se kandiduje za novi mandat istaknuo je brojne projekte i inicijative usmjerene na unapređenje infrastrukture, privrede i obrazovanja u općini. U intervjuu koji je radila općina Banovići, Gutić se fokusira na evaluaciju njegovog mandata, realizirane projekte, suočene izazove, kao i njegovu viziju za budućnost Banovića.

Gospodine Gutiću, kakav je mandat iza Vas, jeste li zadovoljni urađenim?

Nije na meni da ocjenjujem svoj mandat, to bi prepustio građanima općine Banovići. Banovićanke i Banovićani će vrlo brzo, na lokalnim izborima 6. oktobra, imati priliku dati svoj sud jesu li zadovoljni onim što smo ja i moji suradnici radili u protekle četiri godine.

Ono što mogu da kažem je da sam, nakon pobjede na lokalnim izborima 2020. godine, obećao građanima Banovića promjene i te promjene su danas vidljive na svakom koraku – u pogleda razvoja infrastrukture, privrede, u oblasti obrazovanja, sport, kulture i svim drugim sferama života. U navedenom periodu realizovano je skoro 200 kapitalnih projekata za koje je izdvojeno preko 15 miliona konvertibilnih maraka, a napravljeni su značajni iskoraci i u drugim oblastima. Registrovano je 125 novih biznisa, otvoren je Tržni centar Bingo u kojem je zaposleno 80 radnika, fabrika Termoglas (120 radnika), a u pripremi je i otvaranje pogona kompanije Alma Ras, u kojem će u prvoj fazi posao dobiti 150 osoba. Značajna sredstva uložena su obrazovanje, sport, kulturu. Pokrenuti su višemilionski projekti izgradnje nove gradske pijace, dvije zgrade socijalnog stanovanja za izbjegla i raseljena lica i mnoge, mnoge druge stvari. U navedenom periodu Banovići su bili domaćini preko 20 međunarodnih događaja (sport, kultura), a ovaj grad su posjetila imena poput akademika Abdulaha Sidrana, Enesa Karića, književnika Hadžema Hajdarevića, glumaca Emira Hadžihafizbegovića, Zijaha Sokolovića, Emine Muftić. Imali smo čast ugostiti i poznate grupe: Crvenu jabuku, Divlje jagode, Osvajače, Kerbera i druge ugledne goste.

Uistinu teško je nabrojati sve ono što je urađeno, ali opća konstatacija je da se u Banovićima radilo i gradilo i Banovići danas „žive“.

Bilo je i pokušaja Vašeg opoziva koji nisu prošli. Koliko Vas je to omelo u radu?

Priča oko pokušaja mog opoziva građanima Banovića, a i javnosti u Bosni i Hercegovine je dobro poznata. Podsjećanja radi, nismo dozvolili da ne nezakonit i nelegalan način nova većina preuzme prostorije Općinskog vijeća Banovići, nepoštivajući pri tome Poslovnik o radu Vijeća i Statut općine Banovići, nova većina koja je formirana kupovinom dva vijećnika Stranke demokratske akcije. Samo smo tražili poštivanje propisanih procedura i zakona, što novoformiranoj većini nije bilo ni na „vrh“ pameti. Pod matricom „Ako su većina mogu raditi šta im padne na pamet“ pokušali su na silu ući u zgradu Općine i proceduru opoziva općinskog načelnika provesti isključivo po svojim pravilima.

Od momenta pokretanja procedure opoziva načelnika Banovića nastupila je potpuna blokada, kako rada Općinskog vijeća tako kasnije i rada općinskog organa uprave. Onemogućeno je usvajanje ključnih odluka bitnih za normalan život, a vrhunac se desio neusvajanjem Budžeta Općine za 2024. godinu, kao ni Odluke o privremenom finansiranju za prva tri mjeseca. To je za posljedicu imalo totalnu finansijsku blokadu Općine pa u prva tri mjeseca 2024. godine nismo mogli isplatiti plaće radnicima u općinskom organu uprave i javnim ustanovama. Naravno da nas je to usporilo, ali i u tom periodu mi smo radili i gradili u Banovićima, odnosno realizovano je 7 projekata u suradnji sa Vladom TK, za koje su ranije potpisani ugovori i osigurana potrebna finansijska sredstva.

Nakon što sam početkom aprila iskoristio svoje zakonsko pravo i donio Odluku o Budžetu općine Banovići za 2024. godinu stvari su se počele vraćati u normalu i do sada je u tekućoj (2024) godini realizovano preko 70 kapitalnih projekata.

Sve ovo što se dešavalo u općini Banovići je najblaže kazano žalosno. Obaveza svih nas, izabranih zvaničnika, je da radimo u interesu svih građana (općeg dobra), ali nažalost pojedinci su svojim djelovanjem pokazali da im je lični interes ispred općeg. Takve stvari se ne bi smjele dešavati nigdje pa ni u Banovićima.

Šta Vas je motiviralo da se kandidujete na novi mandat?

Konačan poraz retrogradnih politika u Banovićima i završetak započetih procesa i promjena jedni su od glavnih razloga zašto sam se ponovo kandidovao za načelnika općine Banovići. Četiri godine je kratak vremenski period da bi se sve ono što je u dvije i po decenije bilo loše, a bilo je, moglo popraviti. Građani Banovića zaslužuju da normalno žive, u sredini bez pritisaka, ucjena i laži. Dosta nam je podjela i prebrojavanja ko je gdje, kojoj političkoj partiji pripada. Nama treba jedinstvo, rad i red, da idemo naprijed.

Mi smo pokazali da može drugačije i bolje, a na Banovićankama i Banovićanima je da razmisle hoće li se odlučiti za budućnost ili će se vratiti u period mraka, prije 2020. godine.

Šta nudite građanima, koje su ključne stavke Vašeg programa?

Općina Banovići mora biti lokalna zajednica po mjeri svakog njenog stanovnika. Na svakom njenom pedlju neophodno je osigurati potrebne uslove za normalan i dostojanstven život. U tom pravcu neophodno je nastaviti raditi na unapređenju infrastrukture (putne, komunalne) osiguranju urednog vodosnabdijevanja, kreirati uslove za razvoj privrede, privatnog poduzetništva, sporta, kulture, turizma, pomoći obrazovanje, nevladin sektor, penzionere itd..

Građani Banovića mogu očekivati kontinuitet politike iz prethodne četiri godine, da zajedno nastavimo raditi i graditi Banoviće. Potrebno nam jedinstvo, rad, red, disciplina i napredak.

Šta privrednici mogu očekivati od Vas?

Općina Banovići je u protekle četiri godine za podsticaj privredi na godišnjem nivou izdvajala po 300 hiljada konvertibilnih maraka (1.200.000,00 KM). U svakoj godini sufinansirala je troškove registracije obrtničkih, trgovačkih i ugostiteljski djelatnosti sa po 500 KM, te troškove registracije preduzeća sa po 1.500 KM po aplikantu. Ukoliko budem ponovo izabran za načelnika sa takvom praksom će se nastaviti i u narednom periodu.

Već u prvoj godini svog mandata (početkom 2021) pokrenuo sam aktivnost da privrednici u Banovićima treba da se okupe i maju svoje udruženje preko kojeg bi lakše artikulisali svoje potrebe, ali i ostvarivali ciljeve. Tako je i osnovano Udruženje privrednika i obrtnika „Banovići“.

Mi imamo Poslovnu zonu „Sadnice“ koju su neki drugi kreirali i čija lokacija, iskren da budem, nije najbolja. Ona je udaljena osam kilometara od grada, na periferiji je i pokazalo se da nije baš atraktivna lokacija za potencijalne investitore. Ipak tu poslovnu zonu pokušavamo unaprijediti, poboljšati infrastrukturu. U istoj Općina je za sve potencijalne investitore obezbjedila najnižu cijenu zeljišta, a i refundira troškove plaćanja komunalnih naknada.

Banovići jesu rudarski kraj oslonjen na RMU Banovići i Rudnik jeste najvažniji privredni kolektiv na području Općine, ali u Banovićima je potrebno razvijati i druge grane privrede. Ne smijemo se oslanjati samo na Rudnik koji se često koristi kao instrument za političke igre i ostvarivanje interesa određenih politika, kao i ličnih interesa. S tim u vezi, u periodu od 2020. do 2024. godine uspostavili smo suradnju sa Svjetskom bankom, Europskom bankom za obnovu i razvoj, švedskom SIDA-om, surađujemo sa USAID-om, Impaktom, Lokalnim partnerstvom. Podržano je pokretanje 125 novih biznisa i rezultat tih aktivnosti je da po prvi put na prostoru općine Banovići imamo veći broj zaposlenih u drugim granama privrede nego u RMU Banovići. Ovo je svakako pozitivna praksa koju ćemo nastaviti primjenjivati i u narednom periodu, jer mišljenja sam da svaku poslovnu ideju, poslovni poduhvat treba pomoći i podržati. Borba za očuvanje postojećih i svako novo radno mjesto bit će prioritet u mom radu i u narednom periodu.

Kakvi su danas politički odnosi, odnosi između stranaka u Banovićima? Neki novi ljudi su na čelu opozicione PDA, je li politika nova?

Banovići su na neki način specifični kada su u pitanju politički odnosi, odnosno odnosi između političkih stranaka. Mi u Banovićima imamo dva suprostavljena bloka i na čelu jednog je Stranka demokratske akcije, a drugi predvodi PDA. Naši pogledi na grad, Općinu i vizija kako kreirati našu budućnost su dijametralno suprotni. Ogledalo toga su Banovići danas i Banovići prije 2020. godine.

Istina je da su u opozicionoj PDA neki novi ljudi, ali i dalje politiku vode osobe koje su tu od njenog osnivanja. Politika je ostala ista i ništa se nije promijenilo. Nažalost, matrica djelovanja PDA se nije promjenila. Na sceni je i dalje politika ucjena, pritisaka i laži, što građani Banovića mogu vidjeti i osjetiti ovih dana, tokom predizborne kampanje za lokalne izbore 6. oktobra.

Često se govorilo o aferama vezanim za RMU Banovići, namještenim konkursima. Kakvo je danas stanje u toj kompaniji?

RMU Banovići nikada nije bio u gorem položaju nego što je to u ovom momentu i iz dana u dan stanje je sve lošije. To nisu moje subjektivne riječi, već o tome govore zvanični proizvodni rezultati i finansijski pokazatelji. Za mene i mnoge građane Banovića ništa čudno, imajući u vidu da svi dobro poznajemo osobe koje trenutno upravljaju Rudnikom. Na čelu ovog najznačajnijeg banovićkog kolektiva su ponovo ljudi koji su njime upravljali skoro tri decenije, isti oni koji su nas godinama lagali o izgradnji termoelektrane i cementare u Banovićima. Potrošili su milione maraka i nažalost niko za to nije odgovarao.

Ti isti su na nezakonit i nelegalan način dovedeni na čelo Rudnika zahvaljujući nametnutom federalnom premijeru Nerminu Nikšiću. Radi se o osobama koje su perjanica političkog projekta PDA i njihovim imenovanjem na čelo Uprave Rudnika dešavaju nam se ponovo stvari koje su nam se dešavale i ranije. Pritisci i ucjene radnika, afere poput posljednje a vezano za nabavku eksploziva, nezakonit konkurs za prijem 168 novih radnika i to u vrijeme početka izborne kampanje te druge, slične stvari. Sve se radi da se iz Rudnika izvuče što više novca, sve je stavljeno u službu stranke PDA.

Rezultat navedenog je da je RMU Banovići danas u dubiozi od preko 50 miliona maraka, jama Omazići je pred zatvaranjem, smanjena je godišnja proizvodnja uglja i otkrivke, a kreditna zaduženja i neplaćene obaveze samo se gomilaju i rastu.