/INTERVJU/ UKC Tuzla: Prije 15 godina evidentiran smrtni slučaj trovanja gljivama, ove godine dva teška slučaja

Više od 20 slučajeva trovanja gljivama u TK

U proteklih sedam dana u Tuzlanskom kantonu evidentirano je više od 20 slučajeva trovanja gljivama. Ovo i nije tako česta pojava, kažu iz Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla,odnosno nije uobičajeno za ovo doba godine te pozivaju na oprez, jer posljedice trovanja mogu biti teške, pa čak izazvati i smrt.

No, vremenske nepogode, odnosno kiše u posljednjih 20-ak dana pogodovale su gljivama a samim tim i povećanoj berbi.

U razgovoru za RTV Slon doc.dr. Humera Porobić Jahić otkrila nam je koliko je slučajeva zabilježeno, koliko težih oblika, koji su simptomi te koji su najteži oblici.

Piše: Edina Rizvić Aščić

RTV Slon: Koliko je evidentiranih slučajeva trovanjem gljivama?

Doc.dr. Humera Porobić Jahić: Kod nas imate sporadična trovanja gljivama, od kraja proljeća kada krene sezona toplog vremena, kiša pa do kraja jeseni. Ove godine, imamo povećan broj slučajeva baš u ovom periodu kada je bilo dosta kiša, imamo dosta gljiva u šumama pa narod bere. Od petka do srijede imali smo ukupno 26 pacijenata koji su prošli kroz našu prijemnu ambulantu. Od tog broja četiri pacijenta bila hospitalizovana a 22 pacijenata su prošli kroz našu dnevnu bolnicu.

RTV Slon: Kakvi su to slučajevi, kakvi simptomi su se javljali?

Doc.dr. Humera Porobić Jahić: Od većine ovih pacijenata bili su lakši do srednje teški slučajevi i to je podrazumijevalo trovanje gljivama kratke latencije. Tu dolazi do pojave simptoma između jedan do četiri sata od ingestije gljiva. Simptomi su bili bolovi u trbuhu, povraćanje i dijareja.

RTV Slon: Da li je bilo slučajeva halicunacije?

Doc.dr. Humera Porobić Jahić: Imali smo ove godine slučaj koji se inače rjeđe javlja a to je slučaj muskarinskog sindroma, gdje su pacijenti imali halucinacije, pospanost, sužene zjenice, usporen rad srca, pojačano znojenje, hipotenziju, pojačano stvaranje pljuvačke I lakrimaciju. Takvih slučajeva imali smo dva.

RTV Slon: Koliko je bilo teških slučajeva?

Doc.dr. Humera Porobić Jahić: Imali smo dva teška slučajeva panterina sindroma. To su pacijenti koji su konzumirali gljive koje u sebi sadrže supstancu muscimol koja više djeluje na centralni nervni sistem. U tim slučajevima pacijenti su bili agresivni, pospani, komatozni i kod jednog pacijenta to je trajalo dan ipo. Pacijenti su imali halucinacije u snovima, grčenje mišića, ali na svu sreću uspjeli smo ih u potpunosti oporaviti i oni su pušteni kući.

Gljive koje liče na jestive

RTV Slon: Koji je najgori scenarij koji se može dogoditi?

Doc.dr. Humera Porobić Jahić: Za sada nije bilo najtežeg slučaja, odnosno trovanja gljivama iz roda amanita. Tu se javlja falouidni sindrom kojeg se mi svi bojimo jer može dovesti do oštećenja jetre, bubrega tačnije kompletnog oštećenja kada pacijent mora ići na transplantaciju jetre ili hemodijalizu. Nadam se da neće doći do toga. Takav slučaj zabilježen je prije 15 godina i završio je smrtnim ishodom.

RTV Slon: Koje su to gljive?

Doc.dr. Humera Porobić Jahić: To su one lijepe crvene gljive sa velikim bijelim tačkicama. Međutim, kada su kiše i kada je promijenjena klima ta gljiva se promijeni, odnosno boja se ispere i te gljive onda liče na jestive. Pacijenti ih često pomiješaju i konzumiraju a one izazivaju oštećenje bubrega ili jetre.

RTV Slon: Koliko traje taj proces kada otkrijete da su u pitanju najteži slučajevi?

Doc.dr. Humera Porobić Jahić: Nakon konzumacije gljiva simptomi se javljaju u prva četiri sata, no inkubacija može trajati čak i duže od 20 dana. Kada imamo tako dugu inkubaciju javlja se orelaninski sindrom koji djeluje na bubrege. Kod takvih slučajeva bubrezi budu jako zahvaćeni. Dakle, postoji kratka latencija do četiri sata i ona duža, koja može trajati više od 20 dana a ti slučajevi su ujedno i najopasniji. Tu ubrajamo faloidni sindrom.

RTV Slon: Kada se u tom slučaju simptomi javljaju?

Doc.dr. Humera Porobić Jahić: Kod tih pacijenata na početku imamo bolove, proliv i povraćanje, koji za dan prođu, a zatim nastupa period kada se uništavaju ćelije jetre i bubrega. Nakon četiri ili više dana ponovo kreću simptomi, pacijenti ne unose hranu, dehidrirani su, prestanu da mokre, a već tada nastupila su velika oštećenja organa.

Apel građanima

RTV Slon: Šta preporučujete građanima?

Doc.dr. Humera Porobić Jahić: Da ne konzumiraju gljive. Mi često vidimo dole na Šićkom da se na autima drže gljive i na Slatini također, odnosno na tim “divljim” pijacama. To građani trebaju izbjegavati i držati se samo provjerenih.

Trovanje gljivama se stručno naziva micetizam i kada se o ovome govori, najčešće se misli na one najopasnije vrste gljiva koje su smrtno otrovne.