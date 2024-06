/INTERVJU/ Ugrinčić: Publika će sutra uživati u izvrsnim mečevima

/Razgovarala: Jasmina Ibrahimović/

Glavni grad Bosne i Hercegovine sutra će biti centar svjetske kick-boxing scene. K-1 World Grand Prix je prestižna kickboxing organizacija koja kombinuje tehniku iz različitih borilačkih umjetnosti. Najbolji borci iz ovog dijela svijeta sutra će ukrstiti rukavice, a pobjednik turnira kvalifikovat će se za završni turnir koji će se održati u Tokiju. O predstojećem turniru govorio je Albert Ugrinčić, borac u poluteškoj kategoriji.

Možeš li nam reći nešto o samom takmičenju i zbog čega je značajno što se ove godine održava upravo u glavnom gradu Bosne i Hercegovine?

„To je inače važio za jedan od najpopularnijih turnira u svijetu i jedno vrijeme je bio glavna osmotrica borbenih sportova. Potom se izgubio, uglavnom zbog finansijskih problema. Sada su ponovo počeli oživljavati tu organizaciju. To je veoma značajno, prvenstveno meni jer sam odrastao gledajući te mečeve, to su bili neki od najlegendarnijih događaja u ovom borilačkom sportu kick boxa. Sada kada je to ponovo krenulo i kada imam priliku biti dio te dobre priče, stvarno se osjećam ispunjeno jer je to želja svakog borca“.

U ringu ćemo vidjeti i tebe. Kakav to meč tebe čeka, kakav je tvoj protivnik i šta očekuješ od te borbe?

„Glavni dio turnira je teškaški turnir, gdje imamo osam boraca u super teškoj kategoriji. Maksimalno će imati tri meča u toj večeri i onaj ko pobijedi ta tri meča će biti osvajač turnira. Osvajač turnira kvalifikuje se za završnicu u Japanu, koja se treba održati krajem ove godine. Pored tih mečeva, bit će ih još nekoliko koji će zasigurno privući publiku. Dio toga ću biti, naravno i ja, borim se u SUPERFIGHT dijelu. Moj protivnik je Ferhat Arslan, turski borac od 30ak godina, vrlo je iskusan, odličan borac, šampion Turske, ima dobar renome i dobar CV borbi. Bit će to sigurno odlična borba, ona slijedi poslije prvog dijela turnira. Stvarno će biti izvrsnih mečeva, skoro svi najpoznatiji borci Bosne i Hercegovine učestvuju na turniru, tako da će publika zaista uživati“.

Na koji način si se pripremao za borbu? Kako izgleda taj proces pripreme?

„Proces pripreme počinje najčešće mjesec do dva ranije, tada uglavnom i saznamo da imamo borbu. Inače, u našem sportu se mora pripremati konstantno, uvijek smo u treningu, posebno kada saznamo da imamo meč, tada se pojača intenzitet treninga. To su treninzi najčešće dva puta dnevno, naravno bude tu i dana odmora i dana kada se trenira samo jednom. Najviše se rade sparinzi u tom prvom dijelu priprema, pored sparinga rade se i treninzi snage, kondicije, a kako se meč približava treninzi se polako smanjuju, smanjuje se intenzitet, a radi se samo još preciznije, odnosno poboljšava se taktika i ono što će se raditi na meču“.