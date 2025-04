Isplata uvećanih aprilskih penzija 5. maja

Isplata uvećanih aprilskih penzija

Kako je već ustaljena praksa isplata uvećanih aprilskih penzija bit će u ponedjeljak 5. maja. Penzije za april bit će uvećane i to redovnim usklađivanjem penzija.

Prema važećem zakonu, penzije u Federaciji BiH usklađuju se 15. aprila svake godine. Usklađivanje se vrši u visini zbira 50 posto procenta rasta potrošačkih cijena i 50 posto procenta rasta bruto domaćeg proizvoda u Federaciji u prethodnoj godini.

Konačan iznos redovnog usklađivanja penzija od 4,49 posto koji će se primjenjivati na osnovicu koju čini iznos penzije iz decembra 2024. godine.

Dakle, penzije u FBIH za april, isplaćene 5. maja bit će povećane u skladu sa Zakonom o PIO/MIO.

Za koliko će biti povećana minimalna penzija?

Najniža penzija u FBiH isplaćena za mart 2025. godine iznosila je 573,53 KM, zagarantovana 684,48 KM, a najviša 2867,65 KM. Prosječna penzija korisnika samostalne penzije u proteklom mjesecu iznosila je 725,33 KM.

Najniža penzija trebala za april trebala bi biti povećana za 25,60 KM te bi penzioneri na svojim računima trebali imati isplaćeno 599,20 KM, dok bi oni koji primaju zagarantovanu penziju trebali dobiti isplatu od 715 KM.

Od 2018. godine penzije veće za manje od 250 KM

Redovno usklađivanje penzija u Federaciji BiH uvedeno tek 2018. godine, stupanjem na snagu trenutno važećeg Zakona o PIO/MIO, zahvaljujući kojem je u prve tri godine primjene visina prosječne penzije povećana za 15,24 posto, a minimalne za 17,17 posto.

Svjetska pandemija koronavirusa, kao i početak rata u Ukrajini i svjetska globalna kriza izazvali su ogromnu stopu inflacije koja je, uslovno rečeno „pojela“ svako povećanje penzija.

U odnosu na 2018. godinu minimalna penzija veća je za 247 KM.

Povećanje penzija i u entitetu Republika Srpska

U trećem kvartalu godine najavljeno je povećanje penzija i u entitetu Republika Srpska. Kako je istakao za RTRS Ratko Trifunović, predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske na sastanku sa premijerom Viškovićem, kao i sa direktorom Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, te je naglašeno da će penzioneri dobiti vanredno povećanje penzija u trećem kvartalu.

„Obzirom da je ove godine došlo do povećanja najniže cijene rada i do povećanja plata određenim kategorijama, očekujemo i bolju naplatu doprinosa za PIO da bi to vanredno povećanje moglo biti od tri odsto, pa na više“, rekao je Trifunović za RTRS.

