Istraživanje: Građani Tuzle najviše zabrinuti zbog zagađenja zraka, infrastrukture i komunalnog reda

Građani Tuzle kao najveće izazove izdvajaju zagađen zrak, lošu saobraćajnu i komunalnu infrastrukturu, slabu mobilnost, nedostatak parkinga i probleme s komunalnim redom, a značajan dio njih izražava i nezadovoljstvo učinkom lokalne vlasti, pokazalo je javno istraživanje.

Platforma Zdrava Tuzla objavila je godišnji izvještaj o stanju u gradu za proteklu godinu, koji se temelji na anketi provedenoj među 430 ispitanika.

Nalazi ukazuju na preovladavajući dojam zastoja u kvalitetu života, visok nivo slaganja oko ključnih gradskih problema i skromno povjerenje u reakcije nadležnih institucija.

Prema riječima Adnana Gavranovića iz platforme Zdrava Tuzla, približno polovina učesnika istraživanja smatra da se životni standard u Tuzli tokom posljednjih godinu dana nije bitnije promijenio, ni nabolje ni nagore, što sugeriše izostanak vidljivih i trajnih pomaka u oblastima koje direktno utiču na svakodnevnicu.

Ispitanici su kao najozbiljnije poteškoće dosljedno navodili zagađenje zraka, stanje puteva i komunalnih sistema, pitanja kretanja kroz grad, parkiranja i komunalne discipline. Ove oblasti ocijenjene su vrlo visokim ocjenama, u prosjeku iznad 6 na skali od 1 do 7, što pokazuje široko slaganje javnosti o tome gdje su prioriteti.

S druge strane, rad institucija zaduženih za rješavanje tih pitanja ocijenjen je znatno slabije. Gradonačelnik, Gradsko vijeće, a posebno mjesne zajednice dobile su srednje ili niske ocjene, pri čemu su upravo mjesne zajednice, kao najbliži nivo vlasti građanima, najlošije rangirane. Naročito su loše ocijenjeni dostupnost informacija, uključenost građana u odlučivanje i odnos prema građanskim inicijativama.

Rezultati, kako je navedeno, pokazuju da interes građana za stanje u zajednici postoji, ali da su često izvan formalnih kanala odlučivanja. Veći stepen učešća primjetan je kroz neformalne oblike djelovanja, dok institucionalni mehanizmi participacije ne daju očekivane efekte.

Iz platforme Zdrava Tuzla pozivaju lokalne strukture vlasti, javne ustanove, medije i organizacije civilnog društva da nalaze izvještaja koriste kao osnov za otvoreniji, odgovorniji i transparentniji rad, te jačanje povjerenja između institucija i građana. Izvještaj je dostupan javnosti, a platforma najavljuje spremnost za dodatna pojašnjenja i saradnju na unapređenju životnih uslova u gradu.

Godišnji pregled stanja zamišljen je kao polazna tačka za praćenje budućih promjena, s namjerom da omogući kontinuirano i mjerljivo praćenje odgovora institucija na jasno iskazane prioritete građana.