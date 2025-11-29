Italijani tvrde: Miralem Pjanić završio igračku karijeru i započinje novo životno poglavlje

Miralem Pjanić navodno je završio profesionalnu fudbalsku karijeru, pišu italijanski mediji.

Tuttomercatoweb navodi da je bivši reprezentativac Bosne i Hercegovine prije nekoliko sedmica donio odluku o povlačenju, te da trenutno boravi u Dubaiju gdje sa porodicom živi i školuje se kako bi postao fudbalski menadžer. Prema istom izvoru, Pjanić planira graditi karijeru u menadžerskom poslu, što potvrđuje i podatak da je u januaru ove godine posredovao u transferu Amara Dedića iz Salzburga u Marseille.

Pjanićev posljednji angažman bio je u moskovskom CSKA, koji je napustio u junu ove godine, a tokom karijere nosio je dresove Metza, Lyona, Rome, Juventusa, Barcelone, Bešiktaša i Sharjah FC-a. Za reprezentaciju Bosne i Hercegovine odigrao je 115 utakmica i postigao 17 golova, te bio dio generacije koja je 2014. nastupila na Svjetskom prvenstvu u Brazilu.

