Izdate upute za prijevremene izbore u Tuzli

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je uputstvo o rokovima izbornih aktivnosti za održavanje prijevremenih izbora za gradonačelnika Grada Bihać, Tuzla, Srebrenik i Zvornik, i načelnika Općine Bratunac i Vogošća.

Ovim uputstvom utvrđuju se rokovi izbornih aktivnosti za provođenje prijevremenih izbora za izbor gradonačelnika i načelnika koji se održavaju 05. februara 2023. godine.

Rokovi teku od 8. decembra 2022. godine, a prijave za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata podnose se Centralnoj izbornoj komisiji BiH najkasnije u roku od pet dana od danas raspisivanja prijevremenih izbora, odnosno u periodu od 8.12. do 12.12. 2022. godine do 16 sati.

Zahtjevi za ovjeru koalicija podnose se CIK-u BiH najkasnije u roku od 13 dana od dana raspisivanja prijevremenih izbora, odnosno zaključno sa 20.12.2022. do 16 sati.

Prijavu kandidata za načelnika/gradonačelnika ovjereni politički subjekti podnose Centralnoj izbornoj komisiji BiH najkasnije 20 dana od dana raspisivanja prijevremenih izbora, odnosno do 27. 12. do 16 sati.

Medijsko predstavljanje političkih subjekata počinje 15 dana prije dana održavanja izbora, odnosno od 21. januara 2023. godine., a također 15 dana prije dana održavanja izbora počinje i neposredno obraćanje političkih subjekata putem elektronskih medija.

Izborna šutnja počinje 24 sata prije otvaranja biračkih mjesta i traje do zatvaranje biračkih mjesta, odnosno u periodu od 4. februara 2023. godine u 7 sati, do 5. februara 2023. godine do zatvaranja biračkih mjesta.