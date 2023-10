Izmjena režima saobraćaja na raskrsnici “Crveni 7”

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica obavještava građane da će, zbog izvođenja građevinskih radova izgradnje kružnog toka na lokaciji raskrsnica „Crveni 7“ u Tuzli doći do izmjene režima saobraćaja od utorka 03.10.2023. godine. U prvoj fazi su planirani radovi u obuhvatu Sjeverne gradske saobraćajnice, od raskrsnice kod objekta „Pivare Tuzla“ smjer kretanje do raskrsnice sa ulicom Dragiše Trifkovića, kod objekta „Omladinskod doma“. Takođe, u obuhvat I faze radova spada i početak ulice Muse Ćazima Ćatića.

Prilikom izvođenja radova neće doći do potpune obustave saobraćaja nego samo do preusmjerenja na pomenutom dijelu Sjeverne saobraćajnice tako da će se saobraćaj odvijati sa preusmjerenjem u kolovozne trake i u dvosmjernom režimu sa zabranama lijevog skretanja. Povremena propuštanja u zonu radova će biti moguća samo za učesnike u saobraćaju sa prebivalištem u ulici Muse Ćazima Ćatića i za interventna vozila. Privremena izmjena režima saobraćaja će trajati od 03.10.2023. godine do okončanja I faze radova

Tokom izvođenja radova saobraćaj će biti regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom.

Mole se građani da do okončanja radova, po mogućnosti, koriste alternativne putne pravce, te poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju, saopćeno je iz Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica.