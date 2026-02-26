Iznosi socijalnih davanja u TK: 365 KM za nezaposlene i 996 KM za zaposlene porodilje

Za 2026. godinu u Vlada Tuzlanskog kantona definisani su iznosi svih ključnih socijalnih davanja i podrške porodicama, djeci i osobama u stanju potrebe.

Mjesečna novčana pomoć u iznosu od 71 KM predviđena je za djecu oboljelu od celijakije, tuberkuloze, leukemije, karcinoma i dijabetesa, kao i za osobe s fizičkim ili psihičkim poteškoćama u razvoju. Pravo na ovu vrstu podrške utvrđuju nadležni centri za socijalni rad, a isplate se vrše putem trezora na bankovne račune korisnika.

Kada je riječ o podršci porodiljama, nezaposlene majke primaju 365 KM mjesečno, dok je za zaposlene porodilje osigurana naknada u iznosu od 996 KM. Zaposlenim majkama čija je naknada niža od prosječne plaće u Federaciji BiH iz 2021. godine predviđena je doplata razlike do tog iznosa.

Obuhvaćeno je i subvencioniranje troškova prijevoza za učenike i studente iz socijalno ugroženih porodica, uključujući djecu iz porodica korisnika stalne novčane pomoći, djecu bez roditeljskog staranja smještenu u hraniteljstvo te djecu i osobe s poteškoćama u razvoju i teškim oboljenjima.

Za ishranu učenika osnovnih škola iz porodica u stanju socijalne potrebe osiguran je iznos od 2 KM po danu redovnog prisustva nastavi za jedan obrok, dok se pravo ne ostvaruje tokom školskih raspusta.

Sredstva za realizaciju ovih prava planirana su u budžetu Tuzlanskog kantona za 2026. godinu na pozicijama namijenjenim zaštiti porodice s djecom i socijalnoj zaštiti, a za njihovu provedbu zadužena su resorna ministarstva i centri za socijalni rad.