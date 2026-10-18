Izvoz jaja iz BiH povećan za 23 posto, ali evropsko tržište još nije potpuno otvoreno

RTV SLON

Izvoz jaja iz BiH zabilježio je značajan rast u prvih osam mjeseci 2026. godine, a vrijednost proizvoda plasiranih na strana tržišta dostigla je 15,16 miliona KM. Iako domaći peradari ostvaruju sve bolje izvozne rezultate, mogućnosti njihovog poslovanja i dalje su ograničene jer Bosna i Hercegovina nema odobrenje za izvoz konzumnih jaja A klase u Evropsku uniju.

Prema podacima Vanjskotrgovinske komore BiH, vrijednost izvoza povećana je za 23 posto u odnosu na isti period prošle godine. Istovremeno, količina izvezenih jaja porasla je za približno osam posto, što pokazuje da je rast vrijednosti bio znatno izraženiji od povećanja količine.

U istom periodu povećan je i uvoz jaja, čija je vrijednost dostigla 11 miliona KM, odnosno 23,27 posto više nego godinu ranije.

Uprkos rastu uvoza, Bosna i Hercegovina ostvarila je vanjskotrgovinski suficit u ovoj oblasti od približno 4,16 miliona KM.

Gdje se najviše izvoze jaja iz BiH?

Među najvažnijim tržištima za domaće proizvođače nalaze se Italija, Srbija, Crna Gora, Austrija i Hrvatska.

Međutim, vrste jaja koje BiH izvozi razlikuju se zavisno od tržišta. Svježa konzumna jaja uglavnom se plasiraju u zemlje regije, dok se na tržište Evropske unije izvoze jaja B klase, namijenjena industrijskoj preradi.

Iz Vanjskotrgovinske komore BiH pojašnjavaju da se istovremeno uvoze konzumna jaja i oplođena jaja koja se koriste u proizvodnji pilića.

Različita namjena proizvoda jedan je od razloga zbog kojih zemlja istovremeno bilježi rast izvoza i uvoza.

Proizvođači traže dozvolu za izvoz konzumnih jaja u EU

Iako domaći peradari već posluju s kupcima iz Evropske unije, tržište svježih konzumnih jaja A klase još im nije dostupno.

Riječ je o kategoriji jaja namijenjenih direktnoj potrošnji, koja ima veću tržišnu vrijednost od jaja za industrijsku preradu.

U Vanjskotrgovinskoj komori BiH smatraju da domaći proizvođači imaju dovoljno proizvodnih kapaciteta i da bi dobijanje odobrenja za izvoz ove kategorije moglo dodatno povećati njihovu konkurentnost.

Rast vrijednosti izvoza u odnosu na izvezene količine pokazuje i da je prosječna ostvarena izvozna vrijednost po jedinici proizvoda povećana u odnosu na prethodnu godinu.

Visoki troškovi hrane i energije opterećuju peradare

Pored ograničenog pristupa evropskom tržištu, domaći proizvođači suočavaju se s visokim troškovima proizvodnje.

Bosna i Hercegovina u značajnoj mjeri zavisi od uvoza žitarica, sojine sačme i drugih komponenti potrebnih za proizvodnju stočne hrane, kao i opreme za peradarske farme.

Zbog toga promjene cijena na međunarodnim tržištima neposredno utiču na troškove domaćih proizvođača. Dodatno opterećenje predstavljaju izdaci za električnu energiju, gorivo i transport.

Iz Vanjskotrgovinske komore BiH ističu da bi nadležne institucije trebale ubrzati ispunjavanje uslova za plasman konzumnih jaja A klase na tržište Evropske unije.

Predlažu i redovnije te veće podsticaje, koji bi se obračunavali prema broju kokoši nosilica ili količini proizvedenih jaja, kako bi proizvođači lakše podnijeli rast troškova.

U Komori također naglašavaju potrebu snažnije promocije domaćih proizvoda i podsticanja građana da prilikom kupovine prednost daju proizvodima iz Bosne i Hercegovine.

pročitajte i ovo

BiH

Dvije prosječne plate više nisu dovoljne: Koliko košta život u BiH?

BiH

Danas u BiH pretežno sunčano, temperature do 22 stepena

BiH

Vremenska prognoza za nedjelju: Sunčano i ugodno, temperature do 22 stepena

BiH

Hrvatska izdala gotovo 3.200 radnih dozvola manje građanima BiH, ali su...

BiH

BiH godišnje proizvede više od milion tona komunalnog otpada, većina završava...

BiH

Danas u BiH sunčano uz umjerenu oblačnost, temperature do 21 stepen

Istaknuto

Rudnik soli Tuzla planira dvije elektrane, jedna će biti na Tušnju, druga na Tetimi

Vijesti

Sloboda Energoinvest protiv TFT Skoplja otvara sezonu ABA 2 lige u Mejdanu

Vijesti

Cimet rolnice koje ostaju mekane i sočne: Jedan trik pravi razliku

BiH

Cijene stanova u BiH gotovo udvostručene, stručnjaci ne očekuju pojeftinjenje

BiH

Dvije prosječne plate više nisu dovoljne: Koliko košta život u BiH?

Učitati više