Izvučene grupe za Europsko prvenstvo u rukometu 2022. godine

Rukometne reprezentacije koje su se kvalificirale na Europsko prvenstvo 2022. godine, doznale su svoje protivnike u grupnoj fazi. Među tim reprezentacijama je naravno i Bosna i Hercegovina za koju možemo reći kako je izvučena u poprilično tešku grupu. Iako su sve reprezentacije na ovom natjecanju vrlo jake, ždrijeb zaista nije pomazio reprezentaciju BiH.

Bosna i Hercegovina u skupini E

Bosna i Hercegovina nalazila se u četvrtoj jakosnoj grupi uoči ždrijeba što je već samo po sebi značilo da će igrati protiv tri vrlo jake reprezentacije. To se i dogodilo jer Bosna i Hercegovina je izvučena u grupu zajedno s braniteljima europskog naslova Španjolcima, viceprvacima svijeta Šveđanima te jako neugodnom Češkom. Možemo slobodno reći kako će mnogi nakon ovog ždrijeba, uključujući i kladionice koje se mogu pronaći na stranicama kao sportskokladenje24.com, gledati BiH kao velike autsajdere u grupi, no do Europskog prvenstva ima još puno i vidjet ćemo kako će koja reprezentacija izgledati u trenutku početka samog natjecanja. Ono što je sigurno je da će reprezentativci Bosne i Hercegovine imati to zadovoljstvo da igraju protiv nekih od najboljih igrača na svijetu i to je samo po sebi već ogroman uspjeh.

Ostale grupe

Ždrijeb se sastojao od ukupno 24 reprezentacije pa je tako izvučeno čak šest grupa po četiri reprezentacije. Kao što smo rekli, Bosna i Hercegovina je u E grupi natjecanja, a kompletan pogled na izvučene grupe je sljedeći:

GRUPA A: Slovenija, Danska, Sjeverna Makedonija, Crna Gora

GRUPA B: Portugal, Mađarska, Island, Nizozemska

GRUPA C: Hrvatska, Srbija, Francuska, Ukrajina

GRUPA D: Njemačka, Austrija, Bjelorusija, Poljska

GRUPA E: Španjolska, Švedska, Češka, Bosna i Hercegovina

GRUPA F: Norveška, Rusija, Slovačka, Litva

Teško je reći koja je od gore navedenih skupina zapravo najjača, ali definitivno možemo reći da je skupina E u kojoj je Bosna i Hercegovina jedna od najjačih. Uz nju, u svakoj ćemo skupini imati neke jako zanimljive utakmice. Danska je veliki favorit za osvajanje grupe A, dok je Slovenija nešto kvalitetnija od Sjeverne Makedonije i Crne Gore. Portugal i Mađarska bi trebali voditi bitku za prvo mjesto skupine B, a pokušat će ih ugroziti Islanđani i Nizozemci. Grupa C donosi neke od klasika svjetskog rukometa, a prvenstveno mislimo na dvoboj Hrvatske i Francuske. Tu je i Srbija koja će prijetiti te dvije ekipe, dok je Ukrajina ipak autsajder. Njemačka je favorit skupine D koju bi trebala osvojiti bez nekih većih komplikacija, a isto se može reći i za Norvešku koja je favorit skupine F.

Mađarska i Slovačka domaćini

Europsko prvenstvo u rukometu 2022. godine održat će se u Mađarskoj i Slovačkoj. Ono je na rasporedu od 13. do 30. siječnja. U Slovačkoj će se igrati u Bratislavi i Košicama, a u Mađarskoj u Budimpešti, Debrecenu i Szegedu. Iako do ovog natjecanja ima još dosta vremena, možemo se samo nadati da će trenutna situacija s pandemijom koronavirusa do siječnja iduće godine proći ili barem biti znatno blaža te da će navijači moći prisustvovati utakmicama. Neupitno je da bi i Bosna i Hercegovina u tom slučaju imala jaku navijačku podršku što bi naposljetku moglo dovesti i do nekih dobrih rezultata.