Grad Tuzla objavio je javni poziv za raspodjelu sredstava namijenjenih finansiranju rada boračkih organizacija i udruženja iz budžeta Grada Tuzla za 2026. godinu.

Na javni poziv mogu se prijaviti gradske boračke organizacije i udruženja koja su registrovana u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Federacije BiH i imaju sjedište na području grada Tuzla. Prijave se podnose Komisiji za raspodjelu sredstava za finansiranje rada boračkih organizacija i udruženja, koju imenuje pomoćnik gradonačelnika za Službu za boračko-invalidsku zaštitu, povratak i integraciju raseljenih lica.

Uz popunjen obrazac za prijavu, udruženja su dužna dostaviti kompletnu propisanu dokumentaciju koja se odnosi na registraciju, statut, finansijske i programske izvještaje za prethodnu godinu, plan rada i finansijski plan za tekuću godinu, kao i podatke o brojnosti članstva, angažovanim licima i realizovanim projektima koji doprinose poboljšanju položaja boračke populacije.

Kriteriji za ocjenjivanje prijava utvrđeni su važećom odlukom o uslovima, kriterijima i postupku dodjele sredstava za finansiranje rada i realizaciju programskih ciljeva organizacija i udruženja iz oblasti boračko-invalidske zaštite, a samu proceduru provodi nadležna komisija u skladu s tim kriterijima.

Obrazac za prijavu može se preuzeti u Službi za boračko-invalidsku zaštitu, povratak i integraciju raseljenih lica ili na zvaničnoj web stranici Grad Tuzla. Prijave se predaju lično ili putem pošte na protokol Službe, u zatvorenoj koverti s jasno naznačenom svrhom.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva na web stranici Grada Tuzla. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane, a dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti putem telefona 035/307-560.