/VIDEO/ Jeste li čuli nove pjesme izvođača dr. Edge?

Emir Džambegović alias dr. Egde objavio je videospotove za dvije pjesme “Sve” i “Šupljikati”.

Dr. Edge je doktor žurnalističkih nauka, a ujedno se bavi i muzikom. Izvođač je i autor muzike, teksta, aranžmana, na svom albumu, a odsvirao je i sve instrumente, uradio i mix i mastering za cijeli album.

„Introvertan sam, volim eksperimentisati sa zvukovima i rimama. Zbog toga sam se odlučio da pripremim album od 11 pjesama u slobodno vrijeme. U neku ruku muzika je moj hobi, ali su trud i oprema ono što ove pjesme čini odličnim.“ – ističe Džambegović.

U nastavku kratki intervju sa dr. Edge-om i onome što njemu muzika znači.

Kako ste odabrali pjesme koje su dobile spotove? Postoji li specifična priča iza svake odabrane pjesme?

To su pjesme koje sam snimio i godinama pjevušio. Da ne ostanem „sebičan“ i zatvoren u svom hobiju, odlučio sam podijeliti sa svijetom. I planiram da to izražavanje traje godinama. Sada imam i znanje i pjesme i mogućnosti. Za početak sam objavio spotove za dvije pjesme koje mi znače i svima se sviđaju. Prva je „Šupljikati“ koja govori o današnjem svijetu mladih, ali i starih koji se teško mire sa promjenama. Druga je „Sve (skoro sve)“ – balada o drugačijem pogledu na ljubav. Najviše su mi se vrtile i drugačije su.

Kad je riječ o spotu za pjesmu “Šupljikati”, režiju, fotografiju i montažu potpisuje Saša Pavlović. U snimanju spota su učestvovali Tarik Suljić, Edna Hasinović, Harisa Rogović, Fatima Bašić, Amila Bošnjaković, Amila Mumić i Fatih Džambegović. Spot je sniman u Tuzli, na gradskom trgu, starom gradu i parku, te u studiju Saše Pavlovića. Drugi spot je za baladu “Sve (skoro sve)”, a njega sam odlučio sam režirati. Kamermani su bili: Saša Pavlović (snimano u studiju Vizual Artz) i Ajas Alispahić (snimano u Bosanskom kulturnom centru Tuzla), uz podršku Mirele Ibrahimović Mehanović, Harija Ejubovića i Huseina Ahmetaševića iz BKC Tuzla. Ovom prilikom se želim zahvaliti svim pomenutim.

Koji su planovi za naredni period?

U narednom periodu planiram i ostale pjesme objaviti jer mi se čini da sve zaslužuju spotove. Slijedeća je pjesma “Fotografije”. Inače, ranije su mi prijatelji predlagali da prodajem pjesme, ali čini mi se da većini izvođača ili ne trebaju pjesme ili očekuju da im se poklone i omogući snimanje. Takva su vremena. Novi izvođači smatraju da je dovoljno da objave jedan ili dva spota uz nastup na nekom talent-showu i da onda mogu nastupati do kraja karijere pjevajući hitove drugih izvođača. I više je nego očito da su u pravu. Ali mene „karijera“ tog tipa ne zanima. Meni je muzika strast i zadovoljstvo, srećom od nje ne živim i nigdje mi se ne žuri. Zato sam odlučio da nikada, ali baš nikada ne izvodim na mojim koncertima pjesme drugih izvođača. U neku ruku, imam svoj stil pjevanja i dovoljno pjesama koje ću snimati, objavljivati i ako bude prilike i dovoljno zainteresovanih za koncert, izvoditi.

Koji su glavni ciljevi vašeg albuma u najavi, ili bolje da kažemo koji su ciljevi ovog dvostrukog singla?

Pjesma „Šupljikati“ predstavlja kritiku onih koji kritikuju mlade. Da, istina je da mnogi mladi nemaju puno „pojma“ o onom što mi stariji znamo, ali vjerovatno bi i mi bili isti kao i oni, da smo njihovih godina.

Pjesma „Sve (skoro sve)“ je drugačija balada. Za razliku od ljubavnih pjesama u kojima se sve svodi na tugovanje za voljenom osobom, ova pjesma ima i optimističniju stranu i govori da na svu sreću nemamo vlast na tuđim srcima. Kad prestaneš bit voljen to može biti podsjetnik da si i ti mogao prestati voljeti.

Želite li postići određeni utjecaj ili poruku putem vaše muzike?

Ma, ne! Samo želim da se ljudi zabave, baš kao što su i meni moje pjesme zabavne. Snimio bi ih u svakom slučaju, a ako ih neko sluša i još dođe na koncert, onda još bolje!

Možete li dodati nekoliko riječi o tome kako su drugi utjecali na vaš rad?

Sama ideja da neko može sam završiti album kod kuće, kako su to uradili Bryan Adams i Billie Eilish i Phineas čovjeka navodi na zaključak da je sa današnjom tehnologijom sve moguće. U tom „izvršnom“ smislu, čini mi se da živimo u zlatnom dobu za kreativce. A što se tiče autorskih i muzičkih uticaja teško je precizirati, ali ukratko rečeno – pop-rock devetesetih. Tako je za sada i često mi reknu da ih moje pjesme podsjećaju na neki bend i to mi ne smeta. To znači da „liči na nešto“, a ne „ni na šta“. To ne znači da poslije neću eksperimentisati sa drugim pravcima.

Kako ste pristupili procesu stvaranja muzike za album? Postoji li nešto specifično u vašem kreativnom procesu što biste željeli istaknuti?

Kao klinac sam sanjao da sviram svoje pjesme, pisao i prije nekih 5 godina završio i snimio 21. pjesmu. Međutim, nisam bio zadovoljan niti pričom koje pojedine pjesme nose, niti osjećajem koji imam s njima. A jednostvano nisam shvatao šta je u pitanju. Onda sam počeo čitati neke naučne radove o najpopularnijim pjesmama s Billboardove top liste, različitim imidžima, slušao predavanja o pisanju pjesama i shvatio gdje griješim. Pjesma često bude odraz okoline i okolnosti i često neke nisu vrijedne pomena. A od prvih 21 njih pet je preživjelo, a za ostale mogu biti sretan što nikad neće biti objavljene.

Imate li planove za suradnju s drugim umjetnicima u budućnosti? Ili planirate ostati nezavisni u stvaranju muzike?

Nikad ne treba reći nikad. Sve je stvar dogovora. Vidjećemo. Imam neke želje i planove, a šta će na kraju biti, nije bitno. Bitno je da se uživa u radu.

Budući da eksperimentirate s različitim zvukovima, možete li opisati kako ste balansirali raznolikost žanrova na albumu?

Trudio sam se da ostanem u okviru pop-rocka, ali jednostavno nisam mogao odoliti da kombinujem bubanj sa ritam-mašinama. Planirao sam se na slijedećem albumu okušati s drugim žanrovima. Ne volim da me stavljaju u „ladice“.

Planovi za budućnost: Osim objavljivanja preostalih pjesama, imate li dugoročne planove za svoju karijeru? Možete li podijeliti neke ciljeve ili projekte koje planirate?

Za sad planiram samo komponovati i objavljivati pjesme. Sve dok nemam neke pregoleme planove mogu uživati. Možda konačno nastavim sa pisanjem (odavno nisam ništa objavio, a dugo se kanim posvetiti novom rukopisu), a možda počnem objavljvati videe na osnovu pitanja koje budu postavljali posjetioci.