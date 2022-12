JOB „Unija veterana“ TK obilježila 29. godišnjicu od osnivanja

Jedinstvena organizacija boraca „Unija veterana“ Tuzlanskog kantona, danas je obilježila 29. godišnjicu od osnivanja. Od tada, do danas, kroz ovu organizaciju prošlo je oko stotinu hiljada boraca. Mnogi od njih dali su svoje živote, braneći Bosnu i Hercegovinu u ratu. Oni koji su ostali živi, kažu sada ne žive život kakav bi trebali. Borci su kažu dovedeni u težak egzistencijalni položaj. Zbog toga prema višim nivoima vlasti planiraju uputiti nekoliko zahtjeva.

„Prvi zahtjev je borački dodatak od kojeg ovo Udruženje neće odustati, naša Skupština je to nas obavezala. Zatim, Zakon o liječenju, pogotovo sad kad se uvode elektronske knjižice, da borci budu prioritet u liječenju. Još jedan vrlo važan zahtjev, a to je da borci nisu za socijalnu pomoć što sad dobijaju 5 KM mjesečno, tražimo da se to pretvori u penziju, da bude kolika god, ali da to ima kontinuitet“, kazao je Nihad Srabović, predsjednik Skupštine JOB „Unija veterana“ TK.

U ovim zahtjevima su, kažu borci, spremni istrajati, pa i po cijenu novih, velikih protesta, jer kako kažu, sve je veći broj boraca koji od boračkih naknada ne mogu živjeti.

„Mi smo i do sada imali određenih nesuglasica vezano za naše zahtjeve međutim mi ćemo istrajati u njima po bilo koju cijenu. Smatramo ih opravdanim i činjenica je da su oni do sad trebali bit usvojeni. Ovo je krajnje vrijeme da se nešto uradi za borce, veterane rata, pripadnike Oružanih snaga. Ovo je zaista jedan od zadnjih vozova da se nešto uradi“, rekao je Sulejman Ibrahimović, predsjednik UO JOB „Unija veterana“ TK.

Međutim, bez obzira na današnji težak položaj u kojem žive, niko od boraca iz Unije veterana Tuzlanskog kantona, se ne kaje što su svoj život rizikovali braneći domovinu u ratu.

„Mi smo branili ime, dom i porodicu. Mi smo bili osuđeni da nas nestane, ali mi smo se hvala Bogu uspjeli odbraniti i osloboditi. Sad nam treba država, imamo mi i dalje patriotizma u nama, ali treba nam da izađemo iz ovoga i da budemo u boljem položaju“, kazao je Medžid Hejdić, bivši oficir čete 119. Muslimanske brdske brigade.

U nadi da će 30. godišnjicu naredne godine, dočekati u boljem položaju, borci Unije veterana TK danas su na spomen obilježjima na Slanoj Banji, položili cvijeće i odali počast stradalim saborcima. U čast najstarijoj organizaciji boraca koja je formirana u sjeveroistočnoj Bosni, održana je i Svečana akademija u BKC-u TK.