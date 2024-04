Kada će početi redovna isplata porodiljskih naknada u TK?

Nakon što je neko vrijeme, zbog neusvajanja Budžeta TK bila blokirana isplata porodiljskih naknada ali i svih drugih oblika socijalnih davanja, dinamika isplate svih davanja je u tendenciji normalizacije, kazali su iz resornog kantonalnog ministarstva.

Očekuje se da će neka od davanja biti isplaćena i do kraja ove sedmice.

„Mi smo sa današnjim danom otprilike upotpunili svih 16 prava za februar, odmah poslije bajrama krećemo da realizujemo prava iz mjeseca marta, a uspjeli smo realizovati oko tri do četiri prava iz martovske obaveze. Iz februara je kada su porodilje u pitanju ostala samo ona razlika za zaposlene porodilje do 1000 KM za one koje su u radnom odnosu, a imaju manju platu od 1000 KM, a što se tiče nezaposlenih, februarska je bila prije desetak dana“. izjavio je Fadil Alić ministar rada, socijalne politike i povratka TK.