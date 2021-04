Kada se i kako računaju plodni dani?

Pitanje koje žene često postavljaju prilikom posjete ginekologu jeste kako se zaštiti od neželjene trudnoće, koji su plodni dani u toku menstruacijskog ciklusa i kako planirati željenu trudnoću?

Poznavanje vlastitog tijela, njegove anatomije i samog funkcionisanja spolnih hormona, funkcionisanja organa za reprodukciju, pomaže ženama da sve promjene koje se dešavaju u njihovom tijelu prihvate lakše i sa razumijevanjem. Sve ove spoznaje žena može da iskoristi u svrhu zaštite od neplanirane trudnoće ili u planiranju željene trudnoće.

Ženske spolne organe čine: jajnici (ovariji) kao parni organi, jajovodi (tube uterine), maternica (uterus), rodnica (vagina) i stidnica (vulva). Maternica (uterus) se sastoji iz tijela (korpus) i vrata maternice (cerviks). U jajnicima se nakon rođenja ženskog novorođenčeta nalazi oko jedan do dva miliona primordijalnih (nezrelih) folikula u kojima se nalaze jajne ćelije. Do puberteta, veliki dio ovih folikula atrofira i propadne. Do početka puberteta ih ostane oko 300 do 400 hiljada. U pubertetu ovi folikuli dozrijevaju i počinju da ciklično otpuštaju zrele jajne ćelije. Započinje ovarijski ciklus, a time i uspostavljanje menstruacijskog ciklusa.

U jajnicima se sintetišu spolni hormoni i sazrijevaju jajne ćelije koje se ovulacijom periodično otpuštaju u svakom ciklusu. Jajovodi izgledaju kao uske cijevčice koje se pružaju od maternice do jajnika, gdje prihvataju jajne ćelije nakon ovulacije i svojim trepetljikama ih provode do tzv. ampularnog dijela jajovoda. U tom dijelu se može desiti oplodnja, kada oplođena jajna ćelija kroz jajovod nastavlja do maternice.

Pod uticajem ženskih spolnih hormona (estrogen i progesteron), sluznica maternice buja, zadebljava se i sprema za prihvatanje oplođenog jajašca. Ako oplodnja izostane, sluznica se počinje ljuštiti i ta oljuštena sluznica predstavlja menstrualno krvarenje. Možemo reći da je menstruacija (menzes, mjesečnica) periodično krvarenje iz maternice spolno zrelih žena u menstruacijskom ciklusu. Iako menstruacija više nije tabu tema, posebno u razvijenim zemljama, još uvijek prilično veliki broj žena ne zna sve ono što bi trebalo da zna o toj pojavi.

Uobičajeni razmak između dvije menstruacije (tj menstruacijska ciklusa) je oko 28 dana – to je period između prvog dana jedne menstruacije i prvog dana naredne menstruacije. Mogu postojati individualne varijacije (prosječno od 21 do 35 dana). Menstruacija (menstrualno krvarenje) može da traje od tri do sedam dana. Razni faktori mogu uticati na trajanje menstruacijskog ciklusa, kao što su hormonske promjene, promjene navika i životnog stila, uticaj okoline, pretilost, anoreksija, pothranjenost, određena hronična oboljenja, upotreba nekih lijekova. Sve to može da poremeti hormonsku ravnotežu i uzrokuje nepravilne menstruacijske cikluse, a ponekad i potpuni prestanak menstruacije.

Sa druge strane, imamo fiziološke promjene u organizmu žene koje mogu uticati na promjene u menstruacijskom ciklusu, a to su trudnoća, period nakon poroda, dojenje i period oko menopauze (završetkas reproduktivnog perioda kod žene).

Svaka žena treba da vodi menstruacijski kalendar kako bi upoznala svoj menstruacijski ciklus i svoju plodnost.

Jajna ćelija živi do 24 sata, a spermatozoidi mogu da žive tri do pet dana. U uvjetima prisutnosti “plodne sluzi”, spermatozoidi mogu iz rodnice prodirati prema maternici i jajovodima te oploditi jajnu ćeliju.

Menstruacijski ciklus se najjednostavnije može podijeliti u dvije faze: period koji prethodi ovulaciji (prva faza ciklusa) i period nakon ovulacije (druga faza ciklusa). Ukoliko žena nauči da prepozna promjene u svom organizmu u toku menstruacijskog ciklusa, može lako i pouzdano utvrditi kad su joj “plodni dani”. Na ovim činjenicama se zasnivaju tzv. prirodne metode kontracepcije (zaštita od neželjene trudnoće) ili planiranje željene trudnoće, a to su:

KALENDARSKA METODA IZRAČUNAVANJA OVULACIJE (Ogino-Knaus metoda)

Kalendarska metoda izračunavanja plodnih dana se zasniva na činjenici da je period od ovulacije do sljedeće menstruacije uvijek stabilan, i traje 14 do 15 dana. Prva faza ciklusa je promjenjivog trajanja. Razvijeno je nekoliko formula za računanje plodnih dana. Što je veća promjenjivost trajanja menstruacijskog ciklusa kod žene, produžava se i period plodnih dana.

Ako žena ima stabilan menstruacijski ciklus od 28 dana, ovulacija bi trebala biti 14-ti dan ciklusa i njeni plodni dani su od 9-og do 15-og dana, računajući od prvog dana menstruacije.

Formula po Knausu: PD (plodni dani) = NKC (najkraći ciklus – 15 dana – 2 dana) do NDC (najduži ciklus – 15 dana + 2 dana).

Primjer: NKC 24 dana, NDC 28 dana

PD (plodni dani) = (24d – 15d – 2d) do (28d – 15d + 2d) = plodni dani su od 7-og do 15-og dana ciklusa.

Prema modificiranoj Oginovoj metodi: PD (plodni dani) = NKC (najkraći ciklus – 18 dana) do NDC (najduži ciklus – 11 dana). Ako ciklus traje 28 dana, plodni dani su od 10-og do 17-og dana.

Ukoliko je kod žene menstruacijski ciklus duži, npr. 32 do 33 dana, ovulacija je 18-ti ili 19-ti dan ciklusa.

Važno je upozoriti da je ova metoda izračunavanja plodnih i neplodnih dana nepouzdana ukoliko je prethodno utvrđen nepravilan menstruacijski ciklus.

MJERENJE BAZALNE TEMPERATURE

Ova temperaturna metoda računanja plodnih dana se zasniva na činjenici da se hormon progesteron pojačano sintetiše i luči jedan do dva dana nakon ovulacije. Njegovo pojačano lučenje djeluje na termoregulacioni centar u mozgu, a to uzrokuje povišenje tzv. bazalne temperature.

Bazalna temperatura tijela je temperatura izmjerena nakon najmanje šest sati spavanja, mjerena prije ustajanja. Važno je napomenuti da je uvjet da žena nije bolesna, odnosno da se isključi neka bolest kao eventualni uzrok povišene tjelesne temperature. Bazalna temperatura u prvoj, folikularnoj fazi ciklusa iznosi oko 36,4 do 36,7°C. U drugoj fazi ciklusa, pod uticajem progesterone, prosječna temperatura je nešto viša i iznosi oko 36,9 do 37,2°C.

Ako žena tokom više menstruacijskih ciklusa svako jutro mjeri i zapisuje temperaturu na temperaturnom kalendaru, uočiće se taj “skok” temperature u drugoj fazi ciklusa. Kako “skok” temperature nastupa nakon ovulacije, žena bi se trebala štititi u periodu od menstruacije u prvoj fazi ciklusa do dana “skoka” temperature i još dva dana, a nakon toga je sigurno u neplodnim danima. Ukoliko planira trudnoću, naravno, imat će spolne odnose u tom periodu bez zaštite.

BILLINGSOVA OVULACIJSKA METODA (prepoznavanje plodne sluzi)

Ova metoda je u današnje vrijeme najprihvaćenija i najsigurnija metoda. Koriste je parovi izbjegavanjem spolnih odnosa u vrijeme plodnih dana, kao prirodnu metodu kontracepcije (zaštita od neželjene trudnoće). Koriste je i parovi koji ciljanim spolnim odnosima u periodu plodnih dana žele što prije postići trudnoću.

Cervikalne žlijezde (žlijezde vrata maternice) pod uticajem luteinizirajućeg hormona (LH) pojačano luče sluz koja postaje obilna, prozirna i rastezljiva. Ovakav izgled sluz ima dva dana prije ovulacije i još dva do tri dana poslije ovulacije. Ako žena iz rodnice (vagine) uzme prstima malo ove sluzi, primijetiće da je može rastegnuti između palca i kažiprsta. Nakon tri dana od ovulacije, ova sluz postaje oskudnija, mutna i ne može se rastegnuti među prstima. U periodu ovulacije i pojačanog lučenja sluzi, žena može da primijeti i pojačanu vlažnost rodnice (vagine) i stidnice (vulve).

Po nekim izvještajima, u svijetu ovu metodu koristi oko 50 miliona žena u preko 80 zemalja svijeta. Smetnje kod ove metode praćenja plodnih dana i ovulacije mogu da prave učestale, neliječene infekcije sa obilnim sekretom iz rodnice (vagine). Međutim, taj sekret je po svom izgledu svakako drugačiji, a uzrokuje i dodatne smetnje u vidu svrbeža, iritacije, peckanja pa se preporučuje pregled ginekologa i liječenje.

MINI OVULACIJSKI MIKROSKOP (popularan i praktičan izgledom i postupkom testiranja)

Na tržištu je dostupan optički uređaj Maybe Baby, tj. mini – mikroskop. Obzirom da je sluz iz rodnice (vagine) u plodnim danima obilna, rastezljiva, prozirna, drugačijeg hemijskog sastava nego u neplodnim danima, ona pod mini mikroskopom daje drugačije slike.

U plodnim danima vidimo kristaliće, poput slike paprati u šumi (fenomen paprati – grančice razgranate poput listova paprati). U neplodnim danima, pod mini mikroskopom vidimo tačkice i crtice. Kad naučimo razlikovati ove dvije slike pod mini mikroskopom, sa velikom sigurnošću se možemo osloniti na ovu metodu određivanja plodnih dana. Metoda nije primjenjiva ako postoji vaginalna infekcija jer tada cervikalna sluz nije reprezentativna. Tada se može koristiti i pljuvačka, pod uslovom da se prije promatranja barem dva sata ništa ne jede, ne pije ili topi u ustima.

LH TEST

Ovom metodom se registruje nivo luteinizirajućeg hormona (LH) u urinu (mokraći). Koristi se mali aparat uz koji su priložene test trakice. One se urone u urin (mokraću), a potom se stave u aparat za očitanje rezultata. Na tržištu su dostupne Ovugnost test trakice, kao i LH trakice drugih proizvođača.

Do ovulacije obično dolazi 24 do 36 sati nakon naglog porasta vrijednosti LH. Stoga je nagli porast LH dobar pokazatelj vrhunca plodnosti.

Ukoliko su vrijednosti LH niske, pojavljuje se jedna crtica ili oznaka minus (-).

Ukoliko su vrijednosti LH visoke, pojave se dvije crtice ili oznaka plus (+).

Test može da bude pozitivan ili negativan. Ako je pozitivan, to nam ukazuje da je žena u plodnim danima.