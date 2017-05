Kako se boriti sa proljetnim umorom?

Proljetni umor zapravo predstavlja osjećaj pojačanog umora i javlja se kod svih osoba, bez obzira na dob i spol. No, istraživanja su ipak pokazala da su proljetnom umoru podložnije žene, posebno porodilje. Proljetni umor otpočinje u martu sa prvim proljetnim zrakama sunca te se proteže tokom cijelog aprila i maja, sve dok se priroda potpuno ne probudi.

– Radi se zapravo o sindromu koji je uvjetovan poremećajem i smanjenjem imunološke odbrane u organizmu. Zašto se to događa? Mi se preko zime ulijenimo, manje se krećemo, temperature su niže, naš metabolizam je sporiji te nekako sa buđenjem proljeća dođe na naplatu taj naš način života preko zime, i kad se priroda budi, kad sve buja i cvjeta, mi se paradoksalno osjećamo umornim, ističe dr. Sandra Kreitmayer Peštić – specijalista obiteljske/porodične medicine u Domu zdravlja Tuzla.

Naučnici proljetni umor najviše povezuju sa nedostatkom vitamina C, jer je tokom zime vrlo teško naći namirnice koje obiluju C vitaminom, pa se dešava da po odlasku zime a po dolasku toplijih dana rezerve C vitamina iz organizma bude iscrpljene. Odbrambeni sistem nije toliko jak i tijelo postaje podložno raznim infekcijama, umoru i iscrpljenosti.

– Prvo što možemo uraditi da sebi pomognemo je da promjenimo način života, da se više krećemo da boravimo više u prirodi i da promjenimo način i režim ishrane. Ishranu treba obogatiti vitaminima, obavezno vitamin C, vitaminima iz skupine B kompleksa, vitamin E, magnezij, lecitin… To su one stvari koje nam mogu pomoći da malo podignemo svoj imunološki sistem i da malo živnemo, rekla je između ostalog dr. Sandra Kreitmayer Peštić – specijalista obiteljske/porodične medicine u Domu zdravlja Tuzla.

Ljekari preporučuju i da se bavite stvarima koje vas čine sretnim. Sebi priuštite tople kupke te dan otpočinte tuširanjem najprije mlakom a potom hladnom vodom, kako bi potakli cirukalciju i metabolizam. Dan je potrebno započeti i sa velikom količinom tečnosti a tokom dana preporučljivo je jesti manje i češće obroke, koji obiluju svježim voćem i povrćem.