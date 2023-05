Kako zvuči Tony Cetinski kada nije u svojoj komfor zoni, poslušajte u novom singlu ”Ima nešto”

Tony Cetinski, čovjek koji pomiče muzičke granice svojim nastupima, maestralnim izvedbama te zavidnim vokalom, ne libi se izlaska iz komfor zone kad je u pitanju i sama muzika, donosi nam pravo osvježenje novim singlom „Ima nešto“.

Brzi ritam i energičnost savršeno opisuje duh i srce muzičara koji nikada ne miruje, te vječito sa svojom ekipom radi na nečemu novom i drugačijem. Tako je udružio snage sa poznatim autorom Nenom Ninčevićem sa kojim je već sarađivao i koji potpisuje ovoga puta tekst.

Ipak, jedna nova, svježa suradnja sa Branimirom Mihaljevićem zaslužnim za muziku, aranžman i produkciju, Tony-a je posebno obradovala, ‘Često poželim izaći iz svoje komfor zone, a upravo ova nova pjesma ”Ima nešto” je eklatantan primjer za to. Volim ritam i atmosferu koju ova priča ima, a i jako mi je drago što sam započeo suradnju s još jednim od naših domaćih autora, Branimirom Mihaljevićem. Cijeli proces stvaranja pjesme, nastao je u njegovom studiju, gdje smo se svi zajedno super zabavili i zasigurno napravili neke nove i lijepe uspomene. Ono što me također iznimno raduje, to je video spot, za koji su ovoga puta bile zadužene ‘Sestrice’, predvođene redateljem Lukom Sepčićem.’

Tony Cetinski - Ima nešto (Official video)

Sam spot je moderan, a opet nosi crtu idealnosti, sve kao jedna najava nekog malo drugačijeg dosad neviđenog Tonyja. Kako sam tekst govori, ima nešto, nešto što nas unatoč razlikama i životnim poteškoćama spaja, a ogleda se u prikazu povezanosti ljudi u dobru, naročito kada stvari krenu nizbrdo. Nesvakidašnja pjesma, kao i spot za samog Tonyja bio je jedan veliki izazov, a kako sam kaže, uživao je u samom istraživanju novih zvukova i pomalo drugačijem pjevačkom pristupu.

Na prve reakcije publike nećemo još dugo čekati, a ono što sigurno možemo reći kako su Tony i cijela njegova ekipa još jednom ponovno dokazali zašto su godinama pri samome vrhu regionalne muzičke scene!

Izvor: Hit records/ RTV Slon