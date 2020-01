Kakvo nas vrijeme očekuje do kraja januara?

Januar je, bijeli se ali ne zbog snježnih padavina. Iako ljubitelji toplijeg vremena uživaju zbog izostanka snježnih padavina, porast magle itekako utiče na njihovo zdravlje.

Januar skoro da je upolovio, a do kraja sedmice kako kažu iz Federalnog hidrometereološkog zavoda, ne predviđaju sniježne padavine. Jedino je evidentan porast magle, koji je danas na području Tuzle okarakterisan kao izuzetno opasan. Mobilna aplikacija ”Air care” zabilježila je da je na području Tuzle, koncentracja zagađujućih čestica dostigla 607 mikrograma po metru kubnom. Savjetuju da se dnevne aktivnosti svedu i ograniče na minimum. Ipak savjet za one koji moraju određeno vrijeme provesti na otvorenom je da sa sobom nose zaštitne maske.

”Stabilne vremenske prilike, vedro i sunčano zadržat će se do subote 18. januara. U ovom periodu, uz riječne tokove centralne, sjevrne, istočne i sjeveroistočne Bosne prognozira se magla ili niska naoblaka. A posebnu pažnju treba obratiti uz dolinu rijeke Jale i Spreče”, navodi Bakir Krajinović, metereolog FHMZ-a.

Stručnjaci pak prognoziraju, da će od nedjelje doći do promjene vremenskih prilika, popraćene snježnim padavinama, a posebno na zapadu i centralnom dijelu Bosne. Ovakvo vrijeme, trajat će sve do 20. januara, nakon čega opet slijedi stabilizacija vremena.

Jutarnje temeperature u ovom periodu, prema prognozama metereologa iz FHMZ-a u Bosni iznosit će od od -2 do 3, a dnevne temeprature će iznosti od 3 do 9 stepeni.

”Pad temeperatura zraka izgledan je od 20. do kraja prognoznog perioda 27. januara, sa jutarnjim u Bosni od -6 do -1, na jugu od 0 do 3 stepena, a dnevna od -2 do 3, u Hercegovini od 5 do 9 stepeni Celzijusa”, kaže Krajinović.

Zima, već unazad nekoliko godina, nije što je nekad bila. Protiče bez snijega, a sa povećanom maglom koja jednako šteti svima. Oni najmlađeg uzrasta, ne mogu i nemaju se radovati čemu ove zime, jer se i ovaj januar neće znatno zabijeliti.