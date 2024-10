Kandidati Platforme za progres poručili iz Tuzle: Mi smo jedina principijelna opcija!

Sinoć je u Tuzli održan predizborni skup Platforme za progres na kojem su predstavljeni kandidati za Lokalne izbore u ovom gradu.

“Principijelnost i građenje sistema su ključni za funkcionisanje države. Najbolji treba da budu na rukovodećim pozicijama bez obzira na stranačku ili drugu pripadnost. Bez principa nema ni stvarne promjene”, rekao je Ferid Muslić, nosilac liste za Gradsko vijeće Tuzla.

Obratila se i Selma Ćatibušić, aktuelna vijećnica i kandidatkinja za Gradsko vijeće.

“U prethodne četiri godine bila sam najaktivnija vijećnica sa preko 114 podnesenih inicijativa, pitanja, diskusija i amandmana. Pokazala sam da se u politici, pored svih poteškoća, može ostati čist, principijelan i raditi u interesu građana. Kada budem ponovo izabrana u Gradsko vijeće, vodit ću se istim vrijednostima i principima, a posebno ću se fokusirati na ukidanje diskriminacije nad djecom i subvencioniranje boravka u vrtićima sve djece na području Grada Tuzle”, poruka je Selme Ćatibušić.

Prisutnima se obratila i kandidatkinja Adna Memić, uspješna djevojka koja bez obzira na svoj invaliditet godinama doprinosi svom gradu.

“U svom djelovanju kao gradska vijećnica zalagat ću se za ukidanje arhitektonskih barijera u Tuzli, za izgradnju dječijih prilagođenih parkova i igrališta. Moj fokus djelovanja će biti bolja i prilagođena Tuzla , da svaka osoba bude sigurna i bezbijedna u svom okruženju i svojim potrebama”, poručila je.

Svoju podršku iskazali su i kandidati Progresa iz Sarajeva, a aktuelni vijećnik u OV Novo Sarajevo Elvedin Cernica, rekao je da je ponosan što je član Platforme za progres jer je to stranka koja za četiri godine nije učestvovala u sitnošićarskim igrama u gradskim vijećima, a svojim vijećnicima je dala potpunu slobodu u obavljanju svoje uloge u općinskim/gradskim vijećima.

Kandidatkinja iz Lukavca Adela Kadirić, ujedno i aktivistkinja i privrednica iz dijaspore, govorila je o apatiji koja vlada među građanima zbog brojnih izdaja dosadašnjih politika.

“Platforma za progres je pionir u mnogim idejama i aktivnostima. Mi radimo na osvještavanju građana kada je u pitanju njihova odgovornost za stanje u državi. Naš put je teži i duži, ali jedini ispravan”.

Podršku skupu je dao i Ninoslav Sušilović iz Orašja, predsjednik Posavske stranke.

“Jedini način da se stvari u državi promijene jeste da kao pojedinci ustanemo u zaštitu svojih prava. Sve promjene su krenule od hrabrih pojedinaca. Radujem se što Platforma za progres kao jedno osvježenje djeluje na političkoj sceni, iskrena i ustrajna u postizanju svojih ciljeva, a to je izgradnja bolje države. Vaša i naša borba se nastavlja i ustrajat ćemo koliko god naš put bio težak”, rekao je.

Na kraju, skupu se obratio osnivač i predsjednik Platforme za progres, prof.dr. Mirsad Hadžikadić.

“Živimo u vremenu kad političke elite sistemski potiču apatiju kod građana jer je to put za njihov ostanak na vlasti i život sa beneficijama koje je danas nažalost najlakše dobiti kroz politiku. Način da se to promijeni jeste da građani izaberu one od znanja i ličnog integriteta. Da izaberu ljude od principa. Mi na našim principima istrajavamo već šest godina. U ovoj kampanji smo bili svjedoci kada predsjednik stranke koja je sada na vlasti uzme jedan od naših principa i istakne ga kao svoj na izbornom skupu. I to princip “država”, iako trenutno u državnoj vlasti uništavaju državu. Meni bi bilo drago da naše ideje i drugima posluže u kreiranju promjene, ali trenutno, nažalost, naše ideje koriste samo za skupljanje poena. Principa nema u njihovim djelima. Zato, podržite one koji su iskreni i koji će raditi za vaš, a ne za vlastiti interes. To su kandidati Platforme za progres. Mi smo jedina principijelna opcija”, poručio je Hadžikadić.