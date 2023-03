Karate – Bosna i Hercegovina sa 18 takmičara na Evropskom prvenstvu u Guadalajari

U španskoj Guadalajari danas je počelo 58. evropsko seniorsko prvenstvo u karateu.

Bosnu i Hercegovinu će predstavljati 18 reprezentativca.

U muškoj konkureciji u pojedinčnim borbama će nastupiti: Pavle Dujaković (kategorija do 60 kg), Amin Klino (do 67 kg), Hamza Turulja (do 75 kg), Mahir Džuho i Anes Bostandžić (više od 84 kg).

Boje BiH u ekipnim muškim borbama će braniti: Rijad Džuho, Hamza Turulja, Mahir Džuho, Anes Bostandžić, Sandro Krešić, Srđan Jovanović i Aleksandar Noviciki.

U konkurenciji seniorki u pojedničnim borbama će nastupiti: Adna Rebronja (do 50 kg), Nejra Sipović (do 55 kg), Emina Sipović (do 61 kg), Ivona Ćavar (do 68 kg) i Stefani Krešić (više od 68 kg).

Bh. tim u ekipnim borbama će činiti: Emina Sipović, Marina Kurteš, Stefani Krešić i Ilma Rahmanović.

U katama će nastupiti Tarik Salkić i Isidora Borovčanin.

Na EP-u, koje će trajati do 26. marta, učestvuje više od 500 karataša i karatašica iz 45 država.

RTV Slon/FENA