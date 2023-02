KK Sensei Turija-Lukavac osvojio 16 medalja na karate turniru “8.BiH Valentinovo”

Prvi dan vikenda u Tuzli je održan međunarodni karate turnir “8.BiH Valentinovo” na kojem se okupilo 859 takmičara iz 89 klubova BiH, Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije, Slovenije, Austrije i Belgije.

Na ovom takmicenju nastupili su i takmičari KK Sensei Turija-Lukavac koji su osvojili 16 medalja, 3 zlatne, 3 srebrene i 8 bronzanih.

Zlatne medalje osvojili su:

1. Haris Halilović, borbe juniori do 76kg,

2. Amina Huskić, borbe juniorke preko 66kg,

3. Adin Hodžić borbe 11.god preko 50kg

Srebrene medalje osvojili su:

1. Amar Hodžić, borbe juniori do 76kg,

2. Adna Ridžić borbe 12.god preko 50kg,

3. Nejla Ikanović, borbe 7.god do 28kg

Bronzane medalje osvojili su:

1. Medina Baraković, borbe juniorke do 66kg,

2. Nejira Talović, borbe juniorke do 53kg,

3. Amar Muratović, borbe 13.god do 50kg,

4. Mija Hamustafić, borbe 13.god do 44kg,

5. Emrah Omerović, borbe 11.god do 40kg,

6. Majda Baraković, kate 9.god,

7. Admir Begić, kate 9.god žuti pojas

8. Nejla Ikanović, kate 7.god žuti pojas