Kolike će biti kazne za one koji ne budu poštovali zabranu pušenja u zatvorenim javnim objektima?

Iako su pušači navikli da 1. januara svake godine poskupljuju cigarete, za sada nema informacija koje to najavljuju, sudeći prema onome što tvrde iz nadležnih institucija.

“U ovom trenutku ne postoji nikakav zakonski osnov da se od početka 2024. godine povećavaju maloprodajne cijene cigareta iz razloga što odluka koju treba donijeti Upravni odbor još uvijek nije donesena”, rekao je Ratko Kovačević, glasnogovornik Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Ali to ne znači da ta odluka neće biti donesena. A dok se čeka na tu informaciju, ono što je već na snazi je Zakon o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana u Federaciji BiH. Period prilagodbe pravnih lica ističe u maju, a to znači i da će inspektori krenuti u pojačane kontrole.

“Od momenta donošenja provedbenih propisa od strane Federalnog ministarstva zdravstva, mi ćemo krenuti u represivnije mjere, odnosno izdavanje prekršajnih naloga”, kazao je Selmin Karić, direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK

Za sada kantonalni inspektori poduzimaju preventivne mjere, odnosno upozaravaju sve one koji su podložni ovom Zakonu na pravila koja će morati poštovati, a uskoro će uslijediti i kažnjavanje, potvrđeno je iz Federalne uprave za inspekcijske poslove.

“Kazne će se početi naplaćivati 12 mjeseci nakon početka primjene, odnosno od dana stupanja na snagu podzakonskih akata donesenih temeljem ovog zakona, što znači da će inspekcijske mjere u međuvremenu biti preventivne, s ciljem pomoći svim pravnim subjektima da prilagode svoje poslovanje Zakonu” – saopćeno je iz Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Poznate su i visine kazni za one koji ne budu poštovali Zakon.

“Kaznene odredbe se kreću u rasponu za pravna lica od 1500 do 15.000 KM, zavisno od vrste prekršaja, za odgovorna pravna lica su kazne od 250 do 3000 KM, za registrovana fizička lica od 500 do 3000 KM”, rekao je Selmin Karić, direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK.

Bit će kažnjavana i fizička neregistrovana lica koja ne budu poštovala pravila. Cilj ovog Zakona nije uzimanje novca građanima, nego poboljšanje javnog zdravlja, poručuju nadležni, jer spadamo u naciju koja ima pušača kao neka evropska zemlja sa duplo više stanovnika.

“Spadamo u zemlje sa najvećim procentom pušača. Mi svake godine imamo preko 10 hiljada smrti zbog bolesti koje se mogu direktno ili indirektno povezati sa pušenjem. Sigurno da ljudi koji su vlasnici ugostiteljskih objekata su i samosvjesni da trebaju zaštititi i svoje i zdravlje ljudi koji tu rade. To su objekti u kojima radnici borave i po deset sati i više”, rekla je prof. dr. Aida Ramić Čatak, pomćica direktora u ZZJZ FBIH i federalna koordinatorica za kontrolu duhana

Prema ovom Zakonu duhanskim prerađevinama smatraju se cigarete, duhan za lulu i za pušenje, potom duhan za šmrkanje i žvakanje i druge duhanske prerađevine, koje se neće smjeti konzumirati u zatvorenim javnim objektima, na mjestima rada, te u javnom prijevozu, kao ni u automobila u kojima se nalaze maloljetne osobe.