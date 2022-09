Komisija usaglasila da akcize na gorivo budu ukinute na period od šest mjeseci

Komisija za usaglašavanje teksta Zakona o izmjenama Zakona o akcizama u BiH, koji je u Predstavničkom domu i Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojen u različitom tekstu, usaglasila je danas ovaj zakon na način da akcize na gorivo budu ukinute na period od šest mjeseci uz mogućnost produženja na dodatna tri mjeseca.

Član Komisije Saša Magazinović (SDP BiH) je nakon sjednice u izjavi novinarima podsjetio da je Predstavnički dom u martu usvojio zakon da gorivo u Bosni i Hercegovini bude jeftinije do pola KM na period od šest mjeseci, uz mogućnost produženja na dodatna tri mjeseca. Također, Dom naroda državnog parlamenta usvojio je isti zakon, ali s rokom važenja samo 30 dana.

– Danas smo usaglašavali različite stavove dva doma i jednoglasno usvojili da pojeftinjenje goriva ide na period od šest plus tri mjeseca, a ne samo 30 dana, kako je predložio Dom naroda – naveo je Magazinović.

Po njegovim riječima, ono što je obilježilo današnju sjednicu jeste nedolazak članova Komisije iz SNSD-a.

– Jedan je, čini mi se, opravdao odsustvo, a drugi član je, bar nam je tako preneseno, najavio dolazaka, a onda vjerovatno iz političkih razloga nije došao na sjednicu. To nas nije omelo u radu. Glasovima SDP-a BiH, SDA i dva člana HDZ-a BiH jednoglasno je usvojen zakon koji smo predložili 9. marta ove godine – kazao je Magazinović.

Dodao je da od 9. marta čekaju da se ova odluka potvrdi, uz napomenu da je gorivo tada bilo jeftinije nego što je sada.

Kazao je da ono što sada slijedi jeste zakazivanje obje sjednice, i Predstavničkog i Doma naroda PSBiH, koji će, kako se nada, potvrditi ovu odluku.

– To što je izborna kampanja ne znači da život treba stati. Očekujem da će predsjedavajući domova, a učinit ćemo sve da ih podsjetimo da to trebaju uraditi u najkraćem roku, sazvati sjednice. Ako oni to ne urade, uradit ćemo mi kao zastupnici, sazivajući vanrednu sjednicu skupljanjem potpisa – kazao je Magazinović.

Današnjoj sjednici Komisije za usaglašavanje Zakona o izmjenama Zakona o akcizama u BiH prisustvovali su članovi: Saša Magazinović, Amir Fazlić, Predrag Kožul i Lidija Bradara, dok članovi komisije Dragan Bogdanić i Dušanka Majkić nisu bili prisutni.