Koordinacija HVO TK: Reagiranje na prijedlog uređenja Spomen ploče

Kao što je svima poznato 115. brigada Zrinski je od svog ustroja pa do završetka ratnog puta bila je u formaciji Hrvatskog Vijeća Obrane, a Armija BiH, HVO i MUP činili su Oružane snage BiH.

Ratni put 115. HVO brigade Zrinski završio je Odlukom o preimenovanju postrojbi HVO kojom se nametao prelazak u drugu formaciju, tj. Armiju BiH.

Prilikom Koordinacijskih sastanaka predstavnika braniteljskih Udruga u Tuzli i pokušali smo doći do zajedničkog idejnog rješenja i dogovora za izgradnju Spomen ploče. Svjedočimo da se na isti ili sličan način pokušava minimizirati uloga HVO i za oznaku HVO nažalost nema mjesta na prijedlogu spomen obilježja. Pokušaj je to nanovo prekrajanja povijesnih činjenica, a one su takve da su pripadnici HVO branili svoj dom i svoju Tuzlu i svoju domovinu Bosnu i Hercegovinu.

Zbog datih života, prolivene krvi, ponosa i naših potomaka, grba koji su naši branitelji ponosno nosili nismo spremni prihvatiti da naš grb ne bude na spomen obilježju na Slanoj Banji.

Želimo da budemo konstruktivni stoga samo na Koordinaciji braniteljskih Udruga usuglasili dva prihvatljiva prijedloga:

U naslovu spomen ploče staviti grb Tuzle i grbove Armije BiH, HVO i MUP-a.

U drugom redu gdje se navode sve postrojbe, među njima uvrstiti 115. BRIGADA ZRINSKI

Alternativa koju također možemo prihvatiti je:

U naslov ugravirati samo grb Tuzle, u drugi red nabrojati sve postrojbe među njima i 115. BRIGADA ZRINSKI HVO.

Ukoliko za naše prijatelje i suborce nije prihvatljiva jedna od ove dvije varijante, smatramo da našu Brigadu ne mogu stavljati pod obilježje Armije BiH jer na to nismo pristali niti u ratu, navodi se u saopštenju za javnost Koordinacije HVO TK.