Košarkaši BiH ostvarili trijumf na otvaranju Eurobasketa

Reprezentacija Bosne i Hercegovine u prvoj utakmici na Evropskom prvenstvu igrala protiv selekcije Mađarske. Pobjeda je pripala reprezentaciji Bosne i Hercegovine rezultatom 95:85.

Naš košarkaši utakmicu su otvorili tricom Muse, koji potom potiže novi koš. Mađari su potzom izjednačili na 5:5, a zatim serijom koševa preko Benke i Hopkinsa poveli 11:5. nakon čega selektor Zmajeva uzima time-out. Mađari imaju prednost i u nastavku prvog perioda, te vode sa 7 sedam razlike, 20:13 u 7.minuti utakmice . Bh.košarkaši uz vezana četiri poena idu na -3, 17:20. Mađarska ponovo tricom zaključuje prvu dionicu za 23:17.

Atić u drugoj četvrtini postiže prve poene za BiH za rezultat 24:29: Kod rezultata 32:25 za Mađarsku bh.košarkaši serijom 5:0 dolaze na koš zaostatka 30:32 bilo je u 15.minuti igre. Poenima kapitena Halilovića BiH dolazi do izjednačenja 36:36, bilo je na nešto više od dva minuta do kraja utakmice. Na tricu Benkea uzvraća Nurkić za 41:41. Robesron tricom u zadnjoj sekundi prvog poluvreman smanjuje zaostatak na minus jedan, 45:46 vodila je Mađarska.

Nurkić 10, Musa 9, Roberson i Halilović po 8 poena istakli su se u prvom poluvremenu kod BiH. Benke 12, Vojvoda 10 i Hanga sa 8 poena istakli su se kod Mađarske.

Na početku drugog poluvremena poenima Muse, Bosna i Hercegovina nakon dužeg vremena dolazi do vodstva 50:49. Nakon čega košem Kamenjaša BiH vodi 52:49. Mađari uzvraćaju i preko Vojvode imaju vodstvo 54:52. Poenima Halilovića i Robersona, naša reprezentacija vodi 56:54, nakon čega selektro Mađarske poziva time-out. ivkovićevi igrači nisu efikasni u napadu, što koriste naši košarkaši. Serijom poena dolaze do najveće prednosti na utakmici od devet poena razlike, 68:59 bilo je u 28.minuti utakmice. To je bio povodo za novi time-out mađarskog selektora Ivkovića. Poenima Nurkića BiH ide na dvocifrenu prednost 70:59. Borbeni naši košarkaši preko Gegića postižu tri poena za kraj trećeg perioda,a rezultat je glasio 73:63 u korist Zmajeva.

Atić na početku četvrtom periodu postiže koš za 75:63. Mađar ne dopuštaju Zmajevima da povećaju prednost, te smanjuju na -3, 73:76, bilo je u 33 minuti utakmice. Nekoliko napada bez poena, prekida Musa sa slobodnih bacanja za 78:73. hanga tricom dovodi Mađarsku na koš zaostatka 76:78. Dvije odbrane naših košarkaša rezultiraju efikasnim napadima koje poenitra Nurkić i Halilović za 86:78 na četiri minuta do kraja. mađari nemaju rješenja, a Zmajevi idu preko Kamenjaša i Robersona na plus 12 u 37.minuti utakmice. Do kraja utakmice naši košarkaši čuvaju visoku prednost i dolaze do zaslužene pobjede na startu Evropskog prvenstva.