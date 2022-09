Košarkaši BiH poraženi od Litvanaca

Košarkaši Bosne i Hercegovine oprostili su se od Evropskog prvenstva nakon što su danas u Kelnu doživjeli poraz u petom kolu grupne faze od selekcije Litvanije rezultatom 87:70.

Valanciunas poenima sa slobodnih bacanja otvara utakmicu. prve poene za BiH postiže Nurkić. Nakon poena Sabonisa, Musa postiže tricu za 5:4 za BiH. Potom Litvanci tricom Grigonisa idu na plus 6, 13:7 u 6.minuti utakmice. Na tri trice Litvanaca odgovara Roberson za 16:20 u 7.minuti susreta. Grigonis je u ovim mometima efikasan za tri poena i ponovo pogađa za 23:16, a potom četvrtu tricu ubrzo pogađa za 26:18 u 8.minuti. Gegić iz teške pozicije pogađa na 22:26. Dok Atić tricom dovodi BiH na poen zaostatka 25.26. Nurkić trojkom vodi Zmajeve do izjednačenja 28:28.

Poenima Kamenjaša BiH vodi na poečetku drugog perioda. litvanci poenima Brazdeikisa idu na plus 4, 36:32 u 14.minuti utakmice. BiH u dva navrata dolazi na koš zaostatka. Jokubatis pogađa za 42:36. Nakon čega Bećiragić poziva time-out. Litvanci koševima Sabonisa idu na plus 10 49:39, nakon čega naš selektor poziova novi time-out. Ovome su predhodile dvije sumnjive odluke sudija kada su svirali lične greške Nurkiću i Sulejmanoviću. Litvanija u nastavku povećava prednost 53:39 na minut do kraja prvog poluvremena. Rezultat na nakon prvih 20.minute igre bio je 56:42.

Musa 14 i Nurkić 10 poena istakli su se kod BiH u prvom poluvremenu. Grigonis 14, Sabonis i Valanciunas po 11 za Litvaniju.

BiH u prva tri minuta drugog poluvremena je bez poena, Litvanija ima vodstvo 62:42, selektor Bećiragić poziva time out u 23.minuti. Prve poene postiže Roberson za BiH u drugom poluvremenu. Zmajevima ne polazi rukom da smanje prednost, što koriste Litvanci i vode 69:47 u 25.minuti utakmice. Bh. košarkaši igraju angažovanije u odbrani, što rezultira efinasnim napadom. Serijom 8:0 smanjuju razliku na 59:70 u 29.minuti utakmice, nako čega litvanski selektor reaguje minutom odmora. Litvanci sa pet poena idu na vodstvo 75:59, rezultat sa kojim ulaze u četvrti period.

Bh. košarkaši smanjuju zaostatak na -12, 65:77 bilo je u 36.minuti utakmice. Litvanija ponovo ide na 16 razlike prednosti u 37.minuti utakmice. Zmajevi do kraja nisu uspjeli dovesti utakmicu u rezultatsku neizvjesnost i pobjeda pripada Litvaniji, koja ide u osminu finala Evropskog prvenstva.

Konačno stanje na tabeli grupe B bit će poznato nakon što se odigraju i dvije preostale utakmice posljednjeg kola. Tada će biti poznati i parovi osmine finala budući da se naša grupa križa sa četiri najbolje selekcije iz grupe A.