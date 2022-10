Košarkaši Slobode poraženi od Borca

Omladinski košarkaški klub Sloboda je na otvaranju Prvenstva BiH u Mejdanu poražen od ekipe Borca iz Banja Luke. Rezultat na kraju utakmice bio je 80:87 u korist Borca.

Ekipe Slobode i Borca odmjerile su snage u derbi susretu na samom otvaranju Prvenstva Bosne i Hercegovine. Žrijeb je odlučio da se u prvom kolu sastanu dva dobro poznata rivala koja su i u pripremnom periodu odigrale prijateljski susret u kojem su slavili košarkaši iz Tuzle. Ipak, u ligaškom ogledu između dva rivala uspješniji su bili igrači Borca koji su na samom startu sezone ostvarili veoma bitnu gostujuću pobjedu. Publika u Mejdanu imala je priliku gledati zanimljiv susret i rezultat na poluvremenu obećavao je napet nastavak, ali su gosti u trećoj dionici igre uspjeli okrenuti rezultat u svoju korist i u posljednjem periodu igre prelomiti utakmicu za prvu pobjedu u novoj sezoni.

Obje ekipe ušle su energično i šuterski raspoloženo u prvu utakmicu sezone, a prvu dionicu obilježio je furiozan start Slobode čiji su igrači zabili čak 28 poena gostima iz Banja Luke u prvih 10 minuta. To je bio znak za goste da podignu nivo igre što su i učinili već u drugom periodu igre gdje su bili izuzetno aktivni na skoku te su uspjeli smanjiti rezultatski deficiti i do poluvremena spustiti razliku na svega dva poena razlike. Na poluvrijeme se otišlo rezultatom 44:42 za domaćina.

Gosti su za još jednu stepenicu podigli intenzitet igre u trećoj dionici gdje su uspjeli okrenuti rezultatsku prednost na svoj konto i u trećoj dionici ekipa Borca počinje preuzimati konce igre u svoje ruke. Prednost od četiri poena razlike koju su imali na ulasku u posljednju dionicu igre, igrači Borca podigli su na dvocifrenu razliku, ali su crveno-crni do kraja pokušavali uhvatiti priključak i nisu dali gostima potpunu kontrolu do posljednje minute. Do kraja je, ipak, nedostajalo snage za još jedan preokret u ovom susretu te su domaći još samo uspjeli prednost spustiti na jednocifrenu za konačan rezultat 80:87 i prvi poraz u sezoni 2022/23.

U velikom izazovu za mladu ekipu Slobode najefikasniji su bili Josh Scott sa 28 postignutih poena dok je kapiten ekipe Nedim Omerović susret završio sa double-double učinkom od 15 poena i 10 skokova. Po devet poena postigli su još Nikola Jeftić, Asim Gutić i Almir Hasandić za ekipu domaćina. Pobjedu gostiju obilježili su Jan Rebec sa 25 postignutih poena, 17 je zabio Dušan Tanasković koji je dodao i 13 skokova, a dvocifreni su još bili Amsal Delalić sa 13 i Martin Jaron sa 10 ubačenih poena.

Ekipa Slobode u narednom kolu gostuje kod novog premijerligaša, ekipe Budućnosti iz Bijeljine, koja je u prvom kolu u svom debitantskom nastupu i napetoj utakmici nakon produžetka u gostima savladala Promo iz Donjeg Vakufa rezultatom 95:97 i na krilima te pobjede dočekuje crveno-crne u Bijeljini.