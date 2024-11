Košarkaši Slobode slavili na Pecari protiv Širokog

Košarkaši Širokog i Slobode odigrali su susret šestog kola Prvenstva Bosne i Hercegovine u gradskoj sportskoj dvorani “Pecara” u Širokom Brijegu. Gledatelji u dvorani, ali i oni putem malih ekrana na programu MY TV mogli su uživati u odličnoj igri oba tima od prvog do posljednjeg minuta. Napet i uzbudljiv meč do samog kraja nije mogao biti riješen nakon 40 minuta igre pa smo gledali dodatnih pet minuta produžetaka u kojima gosti iz Tuzle aposlutno dominiraju i odnose bodove sa Pecare za svoju prvu gostujuću pobjedu u ovoj sezoni.

Utakmica je otvorena centarskim nadmetanjem dvojca Sejfić i Planinić koji su u prvih nekoliko minuta postizali koševe za svoje ekipe. I jedni i drugi bili su napadački raspoloženi na samom startu, a prva dionica bila je rezultatski potpuno izjednačena. U drugom periodu igre ekipe su se smjenjivale u vodstvu i rezultatski nadmetale tokom svih 10 minuta igre u ovoj četvrtini. Ipak, egal je trajao do posljednjih nekoliko trenutaka kada domaćin na blago vodstvo dodaje trojku Rebeca sa zvukom sirene čime Široki na poluvrijeme odlazi sa šest poena prednosti i rezultatom 42:36.

Nastavak susreta, odnosno početak treće dionice susreta prikazao je odličnu reakciju gostujućeg tima nakon pauze na poluvremenu. Igrači Slobode su vrlo brzo istopili prednost domaćih, napravili seriju kojom su stigli do dodatnih osam poena plusa na svom kontu i ostavili Široki na svega osam postignutih poena u trećoj četvrtini. Četvrti period igre vratio je domaćine u utakmicu koji riješili rezultatski zaostatak, a pri rezultatu 72:72 imali su napad za pobjedu koji nisu realizovali. Produžetak susreta ponudio je apsolutnu dominaciju gostiju koji su rezultatom 3:13 u svoju korist riješili dodatnih pet minuta i zasluženo slavili gostujuću pobjedu dvocifrenom razlikom 75:85 (21:21; 21:15; 8:22; 22:14; 3:13).

Ismet Sejfić je još jednom bio prvo ime Slobode sa novim fantastičnim double-double učinkom od 29 poena i 17 skokova. Sjajnu partiju odigrao je i Sani Čampara sa 18 poena od kojih su neki bili u ključnim minutama susreta. Dvocifreni su još bili Haris Ćurevac sa 12, kapiten Jasmin Jakupović sa 11, te novi/stari igrač Slobode Vladimir Tomašević sa 10 poena u svom prvom nastupu za klub ove sezone. U strijelce se upisao i Bogdan Mikavica sa pet ubačenih poena. U redovima gostiju najefikasniji igrač bio je centar Darko Planinić koji je u porazu svog tima postigao 30 poena.

Ekipa Slobode je ubilježila prvu gostujuću pobjedu u ovoj sezoni i sada se nalazi na omjeru od četiri pobjede i dva poraza, identičnom kao i Široki nakon večerašnjeg poraza koji je pretrpio na svom parketu. Sada slijedi reprezentativna pauza tokom koje će se najbolji dvojac današnjeg susreta iz redova Slobode, Ismet Sejfić i Sani Čampara, priključiti okupljanju reprezentacije Bosne i Hercegovine. Nakon pauze, košarkaši Slobode dočekuju lidera na tabeli i neporaženu ekipu sarajevske Bosne u tuzlanskom Mejdanu.

RTV Slon/ OKK Sloboda