Košarkaši Slobode sutra protiv ekipe Mostara

Košarkaši Slobode uvezali su sedam pobjeda, a nastavku pobjedničkog niza nadaju se i protiv ekipe Mostara.

Međutim, iz tabora crveno-crnih kažu da opuštanja nema te je potrebno maksimalno ozbiljno pristupiti protivniku.

„Mi smo se u Mostaru dosta patili s njima. Mislim da smo favoriti samo na papiru dok ne izađemo na teren i to i pokažemo. Imamo sedam vezanih pobjeda i tri utakmice do kraja regularnog dijela. Želimo svaku utakmicu pobijediti i održati dobru atmosferu jer svi znamo kako se to brzo okrene. Jako je bitno pobjeđivati kako bismo na kraju krajeva i privukli što više ljudi u Mejdan za Ligu 6”, kaže Sani Čampara, igrač OKK Sloboda.

Igrači se nadaju pobjedi i kako kažu, smatraju da imaju fizičku prednost u odnosu na suprotni tim.

„Kao što i tabela pokazuje mi smo treći i smatram da imamo fizičku prednost, ali i kvalitetu, no naravno to ništa ne znači ukoliko mi ne izađemo skoncentrisani na zadatke koje treba da ispunimo“, rekao je Bogdan Mikavica, igrač OKK Sloboda.

Sloboda na trećem mjestu ima 40 bodova, dok je Mostar pretposljednji sa 30 bodova iz 23 utakmice.

Zaostala utakmica 24. kola Lige 14 Prvenstva BiH igra se u ponedjeljak u 19 sati.