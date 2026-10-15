Kreka sjever: Građani mogu dati primjedbe na plan do 14. novembra

Kreka sjever, poslovna zona u Tuzli, obuhvaćena je nacrtom Zoning plana koji je od danas dostupan javnosti. Građani, vlasnici nekretnina i drugi zainteresovani mogu izvršiti uvid u plan i dostaviti primjedbe, prijedloge i sugestije najkasnije do 14. novembra.

Javni uvid organizuje Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline Grada Tuzle, a dokumentacija je dostupna u prostorijama Gradske uprave, Zavoda za urbanizam u zgradi Jupiter, kao i u prostorijama Mjesne zajednice Kreka, u Ulici Husinskih rudara 44.

Nacrt plana može se pogledati i na zvaničnoj stranici Grada Tuzle, u dijelu koji se odnosi na planove u izradi.

Javna rasprava o planu Kreka sjever 28. oktobra

Javna prezentacija i rasprava bit će održane u srijedu, 28. oktobra, u 17 sati, u prostorijama Mjesne zajednice Kreka, na adresi Husinskih rudara 44.

Građani koji ne budu mogli prisustvovati raspravi svoje primjedbe mogu dostaviti pisanim putem Službi za prostorno uređenje i zaštitu okoline Grada Tuzle, na adresu ZAVNOBiH-a 11, ili elektronskom poštom na adrese [email protected] i [email protected].

Iz Gradske uprave upozoravaju da će se osobe koje se ne uključe u javnu raspravu u predviđenom roku smatrati saglasnim s nacrtom plana. Prema zakonskim odredbama, naknadno neće moći iznositi primjedbe i uslove u postupcima odobravanja gradnje i drugih zahvata koji su usklađeni s planskim dokumentom i općim urbanističkim pravilima.