Lejla Njemčević druga na prestižnoj utrci u Skandinaviji

Najbolja bh. biciklistkinja i članica profesionalnog Allebike tima Lejla Njemčević još jednom je briljirala na međunarodnoj sceni. Na jednoj od najpoznatijih i najprestižnijih utrka u Skandinaviji, Cykelvasan – Vasaloppet, Njemčević je u uzbudljivom sprint finišu osvojila drugo mjesto i time još jednom predstavila Bosnu i Hercegovinu na najvišem nivou.

Ova kultna utrka održava se u Švedskoj na stazi dugoj 95 kilometara, koja je gotovo potpuno ravničarska, gdje se odlučujući trenutak desio na jedinom pravom usponu. Upravo tu su se Lejla i Šveđanka Amanda Bohlin odvojile od ostatka konkurencije, vozeći rame uz rame sve do samog kraja, saopoćeno je iz tima Lejle Njemčević.

Tokom utrke Njemčević je osvojila tri sprint prolaza raspoređena dužinom staze, kao i brdski sprint u Evertsbergu, potvrdivši još jednom svoju dominaciju na usponima. Ipak, u samom finišu, Bohlin je nošena iskustvom na domaćoj stazi pobijedila s manje od jedne sekunde prednosti.

– Cykelvasan 90 je jedna od mojih najdražih utrka. Iako mi ravničarska staza ne odgovara, veoma sam zadovoljna osvojenim drugim mjestom i prikazanom formom. Ovu utrku smo vozili u sklopu priprema za Svjetsko prvenstvo, nakon sedmice s velikim brojem odrađenih sati treninga. Sutra se vraćam u Livigno na 2.200 metara nadmorske visine, gdje ću nastaviti pripreme za najtežu utrku u svojoj karijeri – Svjetsko prvenstvo u Švicarskoj, koje će biti održano 6. septembra – rekla je Njemčević.

Njemčević se trenutno nalazi na izuzetno zahtjevnim visinskim pripremama za najveći izazov svoje karijere. Svjetska biciklistička federacija (UCI) je za ovogodišnje Svjetsko maraton prvenstvo pripremila najzahtjevniju stazu u historiji ovog sporta – 125 kilometara sa čak 5.000 metara uspona, na visinama iznad 2.700 metara. Prema procjenama, pobjednici će trebati više od sedam i po sati vožnje.