Lugaviću uručeno priznanje za podršku projektu Trga policije 1992–1995

Ali Huremović
Lugaviću uručeno priznanje za podršku projektu Trga policije 1992–1995

Gradonačelniku Tuzle Zijadu Lugaviću uručeno je priznanje Udruženja policije „4. april“ za podršku realizaciji projekta Trga policije 1992–1995, kao i za kontinuiranu saradnju i podršku aktivnostima ovog udruženja.

Priznanje su gradonačelniku uručili predstavnici Udruženja Siniša Vareškić i Zahid Selimbašić, koji su tokom sastanka zahvalili na dosadašnjoj saradnji i podršci projektima usmjerenim na očuvanje sjećanja na doprinos policije u odbrani Tuzle tokom rata od 1992. do 1995. godine.

Očuvanje sjećanja na ulogu policije u odbrani Tuzle

Gradonačelnik Lugavić istakao je značaj aktivnosti Udruženja policije „4. april“, posebno onih koje se odnose na očuvanje historijskog sjećanja na ulogu policijskih struktura u organizovanju odbrane i formiranju odbrambenih snaga Tuzle.

Tokom susreta naglašena je važnost njegovanja kulture sjećanja i prenošenja činjenica o ratnom periodu budućim generacijama.

Iz Grada Tuzle poručeno je da će i u narednom periodu nastaviti pružati podršku radu Udruženja policije „4. april“ i projektima kojima se čuva uspomena na doprinos i žrtvu pripadnika policije u odbrani grada.

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