Lugaviću uručeno priznanje za podršku projektu Trga policije 1992–1995

Gradonačelniku Tuzle Zijadu Lugaviću uručeno je priznanje Udruženja policije „4. april“ za podršku realizaciji projekta Trga policije 1992–1995, kao i za kontinuiranu saradnju i podršku aktivnostima ovog udruženja.

Priznanje su gradonačelniku uručili predstavnici Udruženja Siniša Vareškić i Zahid Selimbašić, koji su tokom sastanka zahvalili na dosadašnjoj saradnji i podršci projektima usmjerenim na očuvanje sjećanja na doprinos policije u odbrani Tuzle tokom rata od 1992. do 1995. godine.

Očuvanje sjećanja na ulogu policije u odbrani Tuzle

Gradonačelnik Lugavić istakao je značaj aktivnosti Udruženja policije „4. april“, posebno onih koje se odnose na očuvanje historijskog sjećanja na ulogu policijskih struktura u organizovanju odbrane i formiranju odbrambenih snaga Tuzle.

Tokom susreta naglašena je važnost njegovanja kulture sjećanja i prenošenja činjenica o ratnom periodu budućim generacijama.

Iz Grada Tuzle poručeno je da će i u narednom periodu nastaviti pružati podršku radu Udruženja policije „4. april“ i projektima kojima se čuva uspomena na doprinos i žrtvu pripadnika policije u odbrani grada.