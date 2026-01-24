Magla širom BiH, upozorenje vozačima i na učestale odrone na više putnih pravaca

RTV SLON
Stanej na cestama, magla smanjuje vidljivost, BIHAMK
Foto: Ilustracija

Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se po mjestimično mokrom i vlažnom kolovozu, zbog čega se vozačima savjetuje dodatni oprez.

Zbog učestalih odrona posebno se izdvajaju dionice Turbe–Karanovac, Jajce–Banja Luka, Banovići–Ribnica, Bugojno–Kupres, Rogatica–Ustiprača, Kladanj–Vlasenica i Sarajevo–Foča, kao i prevoji Rostovo na pravcu Bugojno–Novi Travnik i Makljen na relaciji Prozor–Gornji Vakuf/Uskoplje.

Magla i niska oblačnost smanjuju vidljivost na širem području Mostara, Čapljine, Sarajeva, Kaknja, Zenice, Glamoča, Banovića, Kalesije, Potpeća, Kiseljaka, Bugojna, Viteza, Prijedora i Foče, a vidljivost je slabija i u višim predjelima, među kojima su Makljen, Mlinište i Kupres, te u kotlinama i uz riječne tokove. Zbog jakog vjetra upozorava se i na mogućnost oborenih stabala na kolovozu u zapadnoj Bosni.

Učesnicima u saobraćaju upućen je apel da voze maksimalno oprezno, prilagode brzinu uslovima na cesti i drže veći razmak između vozila, uz poštivanje saobraćajnih propisa.

Na magistralnoj cesti Jablanica–Blidinje saobraćaj je dozvoljen vozilima do 3,5 tone, dok je za vozila teža od 3,5 tone i dalje obustavljen.

Na graničnim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja za putnička vozila, ali su moguća usporenja zbog registracije putnika po novom sistemu ulaska i izlaska iz zemalja Evropske unije (EES, Entry/Exit System).

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Granični prijelaz Karakaj je od 2. decembra 2025. godine otvoren za sve kategorije vozila, dok je na graničnom prelazu Šepak zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila.

