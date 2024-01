Majke Srebrenice poručile: Krajnje je vrijeme da vlasti reaguju

Majke Srebrenice okupile su se i danas na Trgu slobode. Ponukane posljednjim događajima u našoj državi, kada je ponovo obilježen neustavni dan Republike Srpske, došle su tražiti pravdu za sve koje su izgubile u proteklom ratu.

Ajka je u Srebrenici izgubila cijelu porodicu. Tješi je to što je svoje najmilije uspjela pronaći i ukopati, ali navodi da pravda nikada neće biti u potpunosti zadovoljena. Sa svojih 78 godina se i dalje bori za istinu, no iz dana u dan je sve teže, budući da ima sve više zdravstvenih problema. Sa pamćenjem, kaže, ima poteškoća, a samostalno više ne može funkcionisati.

„Gotovo sam i zaboravila koliko sam porodice izgubila. Izgubila sam muža, tri sina, amidže, djevere, sve sam izgubila, nemam nigdje nikoga“, sa suzama u očima nam govori Ajka Husić, majka Srebrenice.

S druge strane, Đulsa nije uspjela ukopati one koje je izgubila. Brata i muža još uvijek traži. U Srebrenici je živjela sa roditeljima, mužem i četiri brata, a tada su preživjele samo ona i majka.

„Mama je bila sa mnom. Ima već 11 godina kako je umrla, a umrla je od tuge. Jedan moj brat je uhvaćen 1992. godine i nikad ga nismo našli niti čuli bilo šta o njemu. Ostala trojica braće i otac su otišli šumom u Potočarima i od tada više ništa…“, govori Đulsa Kapidžić, majka Srebrenice.

Ono što je svakako prouzrokovalo još veću bol ovim ženama jeste obilježavanje 9. januara, neustavnog dana manjeg entineta Bosne i Hercegovine. Majke Srebrenice poručuju da je krajnje vrijeme da visoki predstavnik Christian Schmidt reaguje i stane u kraj provokacijama koje se svakodnevno upućuju narodu nad kojim je počinjen genocid.

„Mi ne priznajemo taj datum, to je genocidni datum, temelj tog entiteta je postavljen na krvi. Ne želim to uopšte da gledam. Bila sam u Memorijalnom centru 9. januara, to čovjeka jako potrese, kada vidite scene izvođenja djece na ulicu, a šta mislite koliko majki nema ni unučad zbog tog datuma“, kaže Nura Begović, majka Srebrenice.

U Srebrenici je danas teško živjeti. Međutim, majke Srebrenice poručuju da neće odustati i da će se boriti da ovaj grad ponovo bude mjesto u kojem će ljudi moći imati svoj dom.