Maloljetnički brakovi i dalje problem u TK, u prošloj godini devet prijava

Udati djevojčicu za starijeg muškarca, odnosno prisiliti je na brak čin je koji smo spremni moralno osuditi, osim kada su u pitanju mlade Romkinje. Opšte je prihvaćeno da je to dio romske tradicije, te se, uprkos kršenju zakona, takvim brakovima ne pridaje pažnja. Udruženje žene Romkinje Boja budućnost Tuzla odlučno je diglo svoj glas protiv ove prakse, a u zaštitu romskih djevojčica stale su i predstavom: „Neću, ne želim, ne moram!“ koja je danas prikazana u tuzlanskom naselju Kiseljak.

Upravo maloljetnički brak je u fokusu ovogodišnje kampanje 16 dana romskog aktivizma kojom se želi poručiti da udaja djevojčica nije dio tradicije, već grubo kršenje ljudskih prava i trgovina ljudima, odnosno djevojčicama! Međutim, iako nisu u tradiciji, maloljetnički brakovi ipak su najviše zastupljeni u romskoj zajednici. Samo u prošloj godini bilo je devet, a ove godine tri prijave maloljetničkih brakova.

„Bilo je i prošle godine, i ove godine. Ne dešava se to samo u romskoj populaciji, nego i u neromskoj, naročito u ruralnim sredinama. Ja nisam mogla vjerovati da neko svoje dijete može dati za ovcu jednu ili litar rakije, a imate takvih slučajeva“, kazala je Indira Bajramović, predsjednica Udruženja žena romkinja „Bolja budućnost“ Tuzla.

Upravo zato se želi probuditi svijest kod roditelja koji su svoju djecu spremni prisiliti na brak da ta praksa, osim moralne, može donijeti i sudsku presudu. Osim mijenjanja svijesti roditelja, treba raditi i na mijenjanju stavova cijelog društva i spriječiti diskriminaciju Romkinja. Naime, primjetno je da često i oni koji bi trebali provoditi zakon, uprkos prijavama, ostanu nijemi u slučaju kada su žrtve Romkinje.

„Mislim da preovladavaju predrasude kod onih koji to trebaju riješiti, da kazne počionica, oni smatraju da mi to tako radimo, da je to naša tradicija, kultura. Policija i Centar za socijalni rad odrade dobro svoj dio posla, ali kad dođe do tužioca, do Suda, vrlo često ti počionici ostaju nekažnjeni“, dodaje Bajramović.

Kroz predstavu, kao što je ova, koju su danas imali priliku gledati mještani naselja Kiseljak, mladi su željeli pokazati opasnost koju sa sobom nose maloljetnički brakovi. Osim preuranjenog preuzimanja odgovornosti, vrlo često i trudnoće, može doći i do teške depresije iz koje proizlaze i brojni drugi problemi. Mlade glumice su to i pokazale.

„Imamo razne reakcije, od reakcija kako su ljudi zaista emotivni bili da su čak i plakali, dok imamo reakcija kad govore da je to bezveze, da što se mlađe imaju imat će više djece i tako. Ali cilj je da imamo što više reakcija na predstavu“, rekla je Aida Vehabović, glumica.

„Teško je svakako, reakcije ljudi razne budu pa nam se to čini još teže, trudili smo se i uradili kako smo zamislili. Ovo je mali performnas i htjeli smo samo da pokažemo kako to u realnom svijetu izgleda“, kazala je Emina Javoraš, glumica

U moru predrasuda o Romima, maloljetnički brakovi i udaja maloljetnih djevojčica jedna su od onih sa najtežim posljedicama, jer ostavljaju trajne i teške posljedice. Mlade glumice, ali i organizatori se nadaju da će to shvatiti svi i romska zajednica, ali i oni koji trebaju štititit svu djecu bez obzira na nacionalnu i etničku pripadnost.