Međunarodni dan borbe protiv raka dojke: U Tuzli 200 besplatnih pregleda

Međunarodni dan borbe protiv raka dojke obilježava se danas, 19. oktobra, s ciljem podizanja svijesti o značaju ranog otkrivanja bolesti, redovnih pregleda i pravovremenog liječenja. Rak dojke jedan je od najčešćih malignih tumora kod žena, a njegovo otkrivanje u početnoj fazi značajno povećava mogućnosti uspješnog liječenja.

U Tuzli se tokom oktobra provode aktivnosti usmjerene na prevenciju i podršku oboljelim ženama. Udruženje „Žena Tuzle“ ranije je najavilo 200 besplatnih mamografskih pregleda u periodu od 18. do 21. oktobra, zahvaljujući sredstvima prikupljenim kroz donacije.

Radmila Hadžimustafić, koordinatorica Sekcije za borbu protiv karcinoma dojke u ovom udruženju, ranije je za RTV Slon istakla da se bolest u velikom procentu može uspješno liječiti ukoliko se otkrije na vrijeme.

„Karcinom dojke je izlječiv u velikom procentu ukoliko se otkrije na vrijeme. Zato naše udruženje sve ove godine radi na tome da sugrađanke stalno podsjećamo koliko su važni preventivni pregledi i samopregledi“, kazala je Hadžimustafić.

Međunarodni dan borbe protiv raka dojke: Šta pokazuju podaci UKC-a Tuzla?

Prema podacima koje je Univerzitetski klinički centar Tuzla predstavio u oktobru prošle godine, u Centru za dojku tokom 2024. godine obavljeno je 2.400 mamografskih i 5.930 ultrazvučnih pregleda, dok je otkriveno 150 novih slučajeva karcinoma dojke.

U ovoj zdravstvenoj ustanovi tokom 2025. godine instaliran je novi digitalni mamograf, čime su unaprijeđene mogućnosti dijagnostike. U martu ove godine organizovana je i edukacija medicinskog osoblja iz oblasti kontrastne spektralne mamografije, metode koja omogućava precizniji prikaz određenih promjena na tkivu dojke.

Stručnjaci upozoravaju da rak dojke u početnim fazama često ne izaziva izražene simptome. Zbog toga su preventivni pregledi važni i za žene koje nemaju zdravstvenih tegoba, dok svaku novu ili neuobičajenu promjenu na dojci treba prijaviti ljekaru.

Podrška ženama koje se suočavaju s bolešću

Osim organizovanja preventivnih pregleda, Udruženje „Žena Tuzle“ pruža podršku ženama kojima je dijagnosticiran karcinom dojke. Njegove članice organizuju edukacije, posjećuju pacijentice tokom liječenja i sarađuju sa stručnjacima iz oblasti psihološke podrške.

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv raka dojke oglasio se i gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić, koji je uputio podršku oboljelim ženama i njihovim porodicama te zahvalio zdravstvenim radnicima i udruženjima koja učestvuju u podizanju svijesti o ovoj bolesti.

„Rano otkrivanje i pravovremeno liječenje mogu biti od velikog značaja, zbog čega je važno govoriti o prevenciji i redovnim pregledima. Ženama koje prolaze kroz liječenje potrebni su razumijevanje, podrška i osjećaj da nisu same“, poručio je Lugavić.