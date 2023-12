Međunarodni je dan osoba sa invaliditetom – Da li vode život dostojan čovjeka?

Godišnje obilježavanje Međunarodnog dana osoba s invaliditetom proglašeno je 1992. godine rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih naroda 47/3. Ovaj dan ima za cilj da promoviše razumijevanje pitanja invalidnosti, dostojanstva, prava i dobrobiti osoba s invaliditetom. Broj osoba s invaliditetom se globalno povećava zbog porasta hroničnih zdravstvenih stanja i starenja stanovništva.

Posvećenost Ujedinjenih naroda ispunjavanju svih ljudskih prava za osobe s invaliditetom ojačana je široko ratificiranom Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom i Agendom za održivi razvoj 2030.

Tema Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom 2023. je: „Ujedinjeni u akciji za spašavanje i postizanje ciljeva održivog razvoja za, sa, i od strane osoba s invaliditetom“.

Svjetska zdravstvena organizacija je definisala je invaliditet kroz interakciju između pojedinaca sa zdravstvenim stanjem kao što je cerebralna paraliza, kognitivno oštećenje ili depresija i osobnih faktora i faktora okoline kao što su negativni stavovi i stigma, nepristupačan prijevoz i javne zgrade ili smanjen pristup socijalnoj potpori.

Najmanje 135 miliona osoba s invaliditetom živi u Europskoj regiji SZO. U Regiji, samo 50% osoba s invaliditetom može priuštiti zdravstvenu zaštitu, uključujući usluge rehabilitacije, dok samo 10% ima pristup pomagalima, s velikim varijacijama u ovim procentima među državama članicama.

Dokazi (i na globalnom nivou i u regionu) pokazuju da, u prosjeku, osobe s invaliditetom imaju veće stope nezadovoljenih potreba za zdravstvenom zaštitom i lošije zdravstvene ishode, uključujući stope smrtnosti koje su 2 do 3 puta veće od ostatka stanovništva u svim dobnim skupinama. Nezadovoljene potrebe zdravstvene zaštite i lošiji zdravstveni rezultati mogu dovesti do nepotrebno visokih troškova zdravstvene zaštite, jer je veća vjerovatnoća da će osobe s invaliditetom imati odložen pristup zdravstvenoj zaštiti, što može dovesti do težih i skupljih tretmana.

Ujedinjeni u akciji potpore osobama s invaliditetom, baziraju se na pet stubova održivog razvoja – ljudi, planet, prosperitet, mir i partnerstvo – s posebnim fokusom na prioritetne oblasti identificirane u Izvješću o napretku SDG-a za 2023.

Prioritetne oblasti se mogu identificirati kao rodna ravnopravnost (ljudi), klimatske akcije (planeta), finansiranje razvoja (prosperitet), nova agenda za mir (mir) i jačanje multilateralizma (partnerstva).

Izvor: RTV Slon/ ZZJZ FBiH