Promjenjivo i uglavnom oblačno vrijeme obilježit će predstojeći vikend u Bosni i Hercegovini, uz povremene slabe padavine i niske temperature, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.

U subotu, 31. januara, u Bosni će preovladavati oblačno vrijeme, dok će u Hercegovini biti djelimično vedro. Rijetko se očekuju slabe padavine, u nižim krajevima u vidu kiše, a na planinama može pasti malo snijega. Vjetar će biti slab, sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnje temperature kretat će se uglavnom između 0 i 5 stepeni, dok će dnevne vrijednosti biti između 3 i 7 stepeni, a na jugu zemlje do 11 stepeni Celzijusa.

U nedjelju, 1. februara, u većem dijelu Hercegovine očekuje se razvedravanje, dok će Bosna i sjever Hercegovine zadržati oblačno vrijeme. U Bosni su moguće slabe padavine, u nizinama slaba kiša ili susnježica, a u višim predjelima slab snijeg. Vjetar će biti slab do umjeren, sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Temperature zraka u Bosni bit će između 0 i 5 stepeni, dok će se na jugu jutarnje temperature kretati od 2 do 6, a dnevne od 8 do 12 stepeni.

Početak naredne sedmice donosi pretežno oblačno vrijeme u Bosni i djelimično vedro u Hercegovini, uz postepeno zatopljenje i promjenu smjera vjetra početkom sedmice, dok se nove padavine očekuju u utorak, prvenstveno na jugu i jugozapadu zemlje.