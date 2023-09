Miliošević objavio spisak igrača za utakmice sa Lihtenštajnom i Portugalom

Na sjednici Izvršnog odbora NS/FS BiH koja je održana u petak, za novog selektora „A“ reprezentacije Bosne i Hercegovine izabran je Savo Milošević, nakon čega se novi selektor obratio medijima.

„Prije svega želim da se zahvalim predsjedniku i rukovodstvu Saveza na povjerenju. Svjestan sam da to nije laka odluka. Ja sam danas ovdje isključivo iz sportskog razloga, fudbalskog. Iskreno vjerujem da ova ekipa može da konkuriše za plasman na Evropsko prvenstvo, ima kvaliteta da tamo bude. Taj put je težak, trnovit, ali ima kvaliteta da se ostvari plasman. Takođe, ne bih bio ovdje da ne vjerujem da možemo to da ostvarimo. Iskreno vjerujem da mogu da pomognem ovoj ekipi.“ – istakao je Milošević.

Milošević je potom i saopštio imena igrača na koje računa u utakmicama sa Lihtenštajnom i Portugalom.

“Ovi momci koji su pozivani i ne samo oni, jer vjerujem da tu ima momaka koji nisu do sada pozivani, imaju kvaliteta. Vratiću se na kvalifikacije od kojih nismo odustali, ali moramo biti realni. Baraž utakmice su specifične. Baraž utakmice se igraju srcem, karakterom, borbom, spremnosti igrača da igraju 100%. To je ujedno i jedina razlika koju sam ja vidio između onih ekipa koje urade nešto, da li da osvoje trofej, da ostanu u ligi ili nešto. Ko je spreman da se žrtvuje, da pokaže više od protivnika, kvalitet tu malo manje odlučuje, on može da pomogne. One ekipe koje su spremne da daju više od realnog u datom momentu, one ekipe koje pokažu karakter, oni momci koji su spremni da žrtvuju sebe zarad druga na terenu, samo takvi mogu da iznesu ovo. Siguran sam da takvih ima, i to je tip utakmica koji nas čeka u baražu. U skladu sa tim treba da djelujemo. Vratiću se na kvalifikacije i možemo na njih gledati kao na pripremne utakmice, ali moje iskustvo koje imam u reprezentaciji jeste da reprezentacija nema čak ni prijateljske utakmice. Svaki odnos mora biti maksimalan“, zaključio je Savo Milošević.