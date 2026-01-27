Miralem Pjanić se oprostio od fudbala emotivnom porukom

Miralem Pjanić se oprostio od fudbala porukom objavljenom na društvenim mrežama, u kojoj je na sebi svojstven način opisao karijeru koja je trajala skoro dvije decenije. Nekadašnji reprezentativac Bosne i Hercegovine povukao je simboličnu paralelu između fudbala i muzike, ističući da je teren bio njegov klavir, a svaki dodir s loptom jedna nota u životnoj simfoniji.

U emotivnom obraćanju, Miralem Pjanić poručio je da je cijeli život igrao svoju melodiju, nastojeći da navijačima prenese ljepotu igre kroz pas, udarac i viziju na terenu. Naglasio je da danas, s osjećajem duboke zahvalnosti, može reći da je fudbal bio njegova životna simfonija i da mu je bila čast dijeliti je s drugima.

Zahvala porodici i fudbalskoj porodici

Posebno mjesto u oproštajnoj poruci zauzela je porodica, koju je Pjanić opisao kao prvi oslonac i tihu snagu tokom cijele karijere. Zahvalio se i trenerima koji su oblikovali njegov fudbalski put, kao i saigračima s kojima je dijelio snove, odricanja i pobjede na najvećim evropskim stadionima.

U poruci nije zaboravio ni stručne štabove, ljekare i sve ljude koji su radili iza scene, ističući da su upravo oni često nevidljivi, ali neizostavni dio svakog uspjeha. Posebnu zahvalnost uputio je navijačima, koje je nazvao dušom igre.

Karijera obilježena elegancijom i vizijom

Miralem Pjanić se oprostio od fudbala kao jedan od najtehnički potkovanijih veznih igrača svoje generacije. Profesionalnu karijeru gradio je u Francuskoj, Italiji, Španiji i drugim ligama, nastupajući za klubove poput Metza, Lyona, Rome, Juventusa i Barcelone. Njegov stil igre obilježili su precizni pasovi, vrhunski pregled igre i prepoznatljivi slobodni udarci.

Za reprezentaciju Bosne i Hercegovine upisao je više od 100 nastupa, ostavivši snažan trag kao jedan od ključnih igrača u historiji nacionalnog tima, posebno tokom plasmana na Svjetsko prvenstvo 2014. godine.

Poruka koja zatvara jedno poglavlje

Miralem Pjanić se oprostio od fudbala porukom koja ne govori samo o kraju karijere, već i o odnosu prema igri koju je doživljavao kao umjetnost. Njegove riječi odjeknule su među navijačima širom regiona i Evrope, podsjećajući da se vrhunski fudbal ne pamti samo po trofejima, već i po emociji, eleganciji i načinu na koji je neko igrao igru.

Klikom na fotografiju pogledajte post na Instagramu: