Mladi poduzetnici, okrenite na uspjeh: MI-BOSPO i EBRD otvaraju vrata ka boljoj budućnosti

Jučer je u Sarajevu održan događaj “OKreni na uspjeh – Registruj svoj biznis”, u okviru EBRD-ovog regionalnog programa “Mladi u biznisu”, koji su organizovali MI-BOSPO i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) u saradnji s Fondacijom Mozaik. Cilj ovog događaja bio je pružiti mladim preduzetnicima u Bosni i Hercegovini konkretnu podršku u formalizaciji i razvoju njihovih poslovnih ideja.

Na događaju je učestvovalo 50 mladih budućih preduzetnika koji su imali priliku saznati da registracija biznisa donosi mnogo više od samog papira – ona otvara vrata finansiranju, grantovima i kreditima, većem povjerenju klijenata i partnera, mogućnosti zapošljavanja tima i većoj vidljivosti na tržištu. Formalizacija znači sigurnost i dugoročni rast, a to donosi veći uticaj – kako za mlade preduzetnike, tako i za zajednicu.

Događaj su otvorili Safet Husić, direktor MI-BOSPO, Peter Bielik, zamjenik direktora za FI pri EBRD-u, te gđa. Helena Lončar, ravnateljica Federalnog zavoda za zapošljavanje, ističući važnost institucionalne podrške i dugoročnih mjera za ekonomsko osnaživanje mladih.

Safet Husić, direktor MKF MI-BOSPO je istakao: „MI-BOSPO u poduzetništvu mladih vidi snagu koja može mijenjati društvo na bolje i jačati ekonomiju države, a mladima je potrebno ohrabrenje i kvalitetna podrška. Jedina smo finansijska institucija iz BiH uključena u program Mladi u biznisu EBRD-a, i pružamo konkretnu podršku njihovom napretku i izgradnji uspješnih poslovnih priča. Vjerujemo da mladi imaju budućnost upravo ovdje, u svojoj državi. Zbog toga ih podstičemo na formalizaciju poslovanja, jer registracija biznisa otvara vrata prilikama, kvalitetnim izvorima, projektima, unaprjeđenju i razvoju, i temelj je stabilnog poslovanja i dugoročnog razvoja bh. ekonomije.“

Helena Lončar, Ravnateljica Federalnog zavoda za zapošljavanje, izjavila je: „Prepoznavajući poteškoće s kojima se mlade osobe susreću prelaskom iz svijeta obrazovanja u svijet rada, Federalni zavod za zapošljavanje dugi niz godina provodi mjere podrške zapošljavanju i samozapošljavanju mladih osoba do 30 godina, odnosno mladih osoba sa iskustvom do 35 godina, kroz mjere Mladi sa iskustvom i Poduzetništvo za mlade.

U sklopu Programa sufinansiranja samozapošljavanja START UP 2025 kreirana je mjera Preduzetništvo za mlade 2025 namijenjena isključivo mladim osobama bez i sa radnim iskustvom za sufinansiranje samozapošljavanja mladih, dobi do 30 godina, prijavljenih na evidenciju nezaposlenih, radi pokretanja i registracije samostalne djelatnosti / privrednog društva. FZZZ mladima, tj. korisnicima sredstava, s kojima se zaključuje ugovor o sufinansiranju samozapošljavanja, bez obzira na vrstu djelatnosti/društvo, u narednih 12 mjeseci će refundirati poticajna sredstva koja podrazumijevaju pokriće doprinosa i dijela plaće. Više informacija je dostupno putem portala www.fzzz.ba. U 2024. godini je programima FZZZ bilo obuhvaćeno oko 450 mladih do 30 godina te oko 800 osoba do 40 godina.“

O važnosti podrške EBRD-a, Stela Melnic, direktorica za Bosnu i Hercegovinu, izjavila je: „EBRD s ponosom podržava mlade preduzetnike u Bosni i Hercegovini, kao i u regionu Zapadnog Balkana i šire. Vjerujemo da su mladi ljudi pokretači inovacija i ekonomskog rasta, te stub budućeg razvoja zemlje. Ovaj program mladim preduzetnicima pruža konkretne alate i znanja potrebna za izgradnju održivih biznisa, te ih motiviše da uđu u legalni poslovni okvir, što je ključno za jačanje ukupne konkurentnosti i otpornosti domaće ekonomije.“

Učesnici su imali priliku čuti inspirativna preduzetnička iskustva Aide Redžepagić (Studio 140), Ružice Simić (Rose Body), Bilala Pindže (Billy) i Samre Mešić Paprikić (Seeds & Trees) – mladih preduzetnika koji danas uspješno posluju.

Nerma Saračević iz Fondacije Mozaik predstavila je konkretne korake za registraciju, poslovne modele i prednosti formalnog poslovanja za stabilan i dugoročan rast.

Zašto je ova inicijativa važna za Bosnu i Hercegovinu?

Mladi u Bosni i Hercegovini imaju ogroman potencijal – ali se suočavaju i s brojnim preprekama: nezaposlenost, birokratija, teškoće u pribavljanju početnog kapitala, itd. Program „OKreni na uspjeh – Registruj svoj biznis“ konkretno adresira ove izazove i stvara okruženje u kojem preduzetništvo nije borba već prilika.

Program podstiče samozapošljavanje, smanjuje nezaposlenost mladih i jača formalnu ekonomiju. Omogućavanjem pristupa resursima, edukaciji i mentorstvu, program motiviše mlade ljude da pokrenu legalne poslove, čime se podstiču inovacije, modernizacija tržišta i digitalna transformacija. Također, ovakve inicijative doprinose smanjenju emigracije mladih i jačanju društvene stabilnosti, čineći ih važnim alatom za dugoročni ekonomski i socijalni razvoj.

Produžite podršku – Pridružite se Rolify zajednici nakon događaja “OKreni na uspjeh – Registruj svoj biznis”:

Iako je događaj bio snažan početak, prava priča tek počinje. Putem digitalne zajednice Rolify, mladi preduzetnici mogu nastaviti svoje putovanje – povezivati se, učiti i razvijati svoj biznis uz podršku mentora, edukacije i poslovnih prilika.

Rolify nudi prostor za razmjenu iskustava, promociju vlastitih ideja, kao i stalan kontakt sa stručnjacima. Kao dio podzajednice „OKreni na uspjeh“, članovi dobijaju ekskluzivan pristup resursima koji im mogu pomoći da pređu iz faze ideje u fazu rasta.

Ako imate poslovnu ideju i želite je pretvoriti u ozbiljnu priču – sada je pravo vrijeme za to!

OKredit – Najbolji proizvod za mlade preduzetnike u ponudi MI-BOSPO

MI-BOSPO je pravi izbor za mlade – mjesto gdje se svaka dobra ideja dočekuje sa poštovanjem, a svaki korak podržava profesionalno i efikasno. Od prvog sastanka do konačne isplate, svaki korak je prilagođen mladim korisnicima, jer kad imate partnera poput MI-BOSPO-a, put od ideje do uspješnog biznisa postaje mnogo lakši.

Za one koji su već spremni napraviti konkretan korak, MI-BOSPO nudi jedinstven finansijsko-edukativan paket pod nazivom „OKredit“ – kreiran posebno za mlade preduzetnike. OKredit nije samo povoljan kredit; to je alat koji kombinuje finansije, edukaciju i savjetovanje. Sadrži sve što je potrebno u raznim fazama biznisa: fleksibilne uslove otplate, radionice i mentorstvo u oblastima finansija, marketinga, prodaje i planiranja, ali i pomoć u snalaženju kroz administraciju i pravne obaveze. Kroz ovu podršku, MI-BOSPO pokazuje koliko ozbiljno pristupa idejama mladih preduzetnika.

Ključne prednosti OKredita:

• Povoljni finansijski uslovi

• Edukativna podrška – radionice, webinari i mentorstvo u oblastima poslovnog planiranja, prodaje, finansija i marketinga

• Praktična pomoć – smjernice za registraciju i pristup mreži poslovne podrške

O programu “Mladi u biznisu”

EBRD je pokrenuo program “Mladi u biznisu” u saradnji sa MI-BOSPO-om u Bosni i Hercegovini 2022. godine. Program je trenutno aktivan u Egiptu, Maroku, Zapadnom Balkanu i Centralnoj Aziji. Program nudi posvećenu podršku razvoju mladih preduzetnika kroz omogućavanje pristupa finansijskim i nefinansijskim resursima koji pomažu mladim preduzetnicima da ostvare svoje poslovne ambicije i daju doprinos ekonomskom razvoju zajednice.

Finansijsku podršku programu “Mladi u biznisu” u vidu sredstava za tehničku saradnju pružaju Evropska unija, Luksemburg, Švedska i Italija preko Centralnoevropske inicijative.