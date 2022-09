Mljekari čekaju na pomoć Vlade TK za jesenju sjetvu

Poljoprivrednici u našoj zemlji ponovo su u problemima zbog jesenje sjetve. Cijene repromaterijala i dalje su visoke, kao i za vrijeme proljetne sjetve. Ovogodišnji prinosi bili su loši, posebno kukuruza, koga ima manje za čak 50 posto u odnosu na prošlu godinu. Teškom situacijom najviše su pogođeni mljekari, kojima je zbog lošeg i nekvalitetnog prinosa smanjena količina mlijeka, a upitna je i prehrana postojećeg stočnog fonda.

”Ove godine isto sam posijao oko 40-tak duluma silaže, prošle godine je bilo oko 60 – 70 prikolica, međutim ove godine ni 30 neće biti”, kaže Teufik Klopić, mljekar.

”I ovo što ima to je bez prisustva zrna, jednostavno u toku godine mali broj padavina, nije doprinijelo da kukuruz može da nalije zrno i tako da imamo dosta nekvalitetnu stočnu hranu, tj kabastu hranu i silažu”, ističe Eldin Glibanović, predsjednik Grupacije mljekara TK.

Zbog nepovoljnih vremenskih uslova, loših i nekvalitetnih prinosa, količina mlijeka na farmama širom Tuzlanskog kantona je smanjena. Teufik Klopić iz Gornjih Živinica, ima 20 grla, od toga 13 muznih, te ističe da je proizvodnja mlijeka skoro upolovljena u odnosu na prošlu godinu.

”Od januara do maja otprilike sve oko 450 litara ove godine u istom tome periodu u odnosu na prošlu godinu, samo jedan dan sam dosegao 300 litara”.Bez silaže znači jednostavno od sijena i nečega drugog mlijeka ne može nikada biti”navodi Klopić.

Teufik je samo jedan od primjera poljoprivrednika Tuzlanskog kantona koji se suočavaju sa problemom prehrane stoke, a samim tim i obezbjeđenjem egzistencije za porodicu, obzirom da se procjenjuje da od mljekarstva živi oko 7.000 osoba. Da bi očuvali postojeći stočni fond, mljekari Tuzlanskog kantona tražili su novčanu pomoć od Vlade TK za jesenju sjetvu.

”Evo do dan danas nismo dobili nikakav odgovor, mi do kraja ove sedmice očekujemo taj odgovor, šta i kako, jer i sami znamo da se evo sjetva približava tako da farmeri čim prije bi trebali da posiju dok vremenski uslovi dozvoljavaju i tako da oni ako nešto planiraju prema proizvođačima mlijeka oni bi trebali hitno i da brzo reaguju”,navodi Eldin Glibanović, predsjednik Grupacije mljekara TK.

“Mi nismo precizirali nikakve iznose, već sam naglasio, ni tačan rok ni tačan iznos ali ono što mogu obećati da ćemo se mi maksimalno potruditi , hoće li biti onoliko koliko neko traži zahtijeva.Hoće li biti svi zadovoljni to ne mogu obećati” , kaže Emir Begić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK.

Obzirom da je optimalno vrijeme za jesenju sjetvu početak oktobra, vremena je ostalo malo.

”Mi moramo dobiti odobrenja odnosno imati novac kojim možemo raspolagati to ne možemo mi. Mi možemo sve pripremiti uraditi sve, sve do tog trenutka, dok nam neko ne odobri da možemo trošiti novac u one svrhe za koje je zaista potreban” ističe Emir Begić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK.

”Ako se sada u ovoj situaciji ne odazove Skupština i Vlada mislim da ćemo imati jedan veliki minus brojnih grla, a grlo kao grlo ono će nestati, problem je u tome što je 1.350 gazdinstava uključeno direktno u obrte na prostoru TK, to je nekih 6 do 7 hiljada ljudi koji se bave i žive od ovog posla šta ćemo s tim ljudima” kaže Eldin Glibanović, predsjednik Grupacije mljekara TK

Podsjećamo, farmerima je pri proljetnoj sjetvi data pomoć od 200 KM po muznom grlu, a obzirom na trenutnu situaciju farmeri smatraju da su im za jesenju sjetvu potrebna veća sredstva, odnosno 500 KM po muznom grlu, kako bi kvalitetnijom sjetvom nadomjestili ovogodišnje gubitke.